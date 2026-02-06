David Bisbal se suma al cartel del Cooltural Fest 2026 de Almería para el próximo verano

Una lona anuncia la participación de David Bisbal en el Cooltural Fest 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y Crash Music han confirmado este viernes la participación del cantante David Bisbal en la próxima edición de Cooltural Fest 2026, que se celebrará del 20 al 23 de agosto coincidiendo con la feria de la capital.

Desde la organización han celebrado esta actuación que ya se anuncia en mupis en el centro, cartelería, vallas de carretera y una gran lona junto al Ayuntamiento, desde el que han valorado que el artista vuelva a actuar en las fiestas patronales tras siete años.

En una nota, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha asegurado que la de Bisbal "es una confirmación que viene a rubricar de manera definitiva que Cooltural Fest rompe con todas las etiquetas".

"Lo que nació como un festival de música indie ha evolucionado, como también su público, en un acto de celebración de la música en directo, más allá de cualquier factor limitante", ha asegurado la regidora en un acto en el que se ha descubierto la lona.

Para Vázquez, es "una alegría" que el artista almeriense "más internacional" vuelve a actuar en su ciudad como hizo con su gira de Navidad el pasado año así como en su concierto por sus 20 años en los escenarios que tuvo lugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, entre otros.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha afirmado que "Cooltural cada año se supera y para la Diputación Provincial de Almería es un gran honor colaborar en hacer posible que sea una realidad y que cada vez se supere todavía más".

Por parte de Crash Music, Violeta Ferrer ha señalado que "para nosotros es un placer inmenso que un artista almeriense como David Bisbal, que cuenta con reconocimiento y éxito mundial, esté con nosotros. Porque no es habitual que los haga, pero si David Bisbal se anima a hacer festivales, estaba claro que tenía que estar en Cooltural Fest".

MÁS ARTISTAS

El festival también anunció esta semana la presencia de León Benavente, "uno de los grupos más solicitados por 'los coolters'" después de que la pandemia frenara su actuación prevista en 2020; y de los italianos Mind Enterprises.

En diciembre. Cooltural Fest sumaba a su cartel a La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela y Ana Torroja a un cartel principal donde ya figuraban Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A., Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

Asimismo, se anunció también el cartel de la fiesta de bienvenida, con Carlangas, Comandante Twin, Juanca & Pope Super Sub, Melifluo y Paula Mattheus.