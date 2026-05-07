La Diputación de Almería agradece el "compromiso" de más de 600 voluntarios en la cuestación contra el cáncer de la AECC

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la presidenta de la AECC Almería, Magdalena Cantero, durante la cuestación anual de la asociación en la capital. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha agradecido el compromiso de los más de 600 voluntarios que han hecho posible en la provincia el Día de la Cuestación Anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una jornada en la que ha destacado "la gran solidaridad almeriense" y el trabajo de la asociación en la lucha contra esta enfermedad.

En la provincia se han instalado un total de 58 mesas, 33 de ellas en la capital y el resto en diferentes municipios, dentro de una jornada en la que la Diputación ha colaborado con una mesa ubicada en el Paseo de la capital, según ha informado la institución provincial en una nota.

La cuestación se ha desarrollado bajo el lema 'Cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer', que pone el foco en el gesto de "pararse" ante una hucha para activar un movimiento colectivo en defensa de la investigación, la atención y la esperanza de pacientes y familiares.

García Alcaina ha participado en una de las mesas acompañado por otros diputados y por la presidenta de la AECC Almería, Magdalena Cantero, y ha subrayado que la solidaridad de los almerienses "contribuye a potenciar al trabajo de la AECC en toda la provincia".

El presidente provincial ha mostrado también el apoyo de la Diputación a la AECC en favor de la investigación, el diagnóstico temprano y la dotación de más y mejores medios a investigadores y centros hospitalarios para que mejore la atención a pacientes. Asimismo, ha incidido en la necesidad de "seguir sensibilizando y concienciando sobre esta enfermedad".

El objetivo y destino de los fondos reside en continuar con el impulso de proyectos de investigación oncológica, fortalecer el objetivo estratégico de superar el 70 por ciento de supervivencia para el año 2030, ayudar a pacientes y familiares a afrontar los procesos de la enfermedad y educar a la sociedad en la gestión de la enfermedad y el abordaje de las consecuencias físicas y psicológicas del tratamiento.