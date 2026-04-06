La Diputación de Almería aprueba 1,03 millones en inversiones para diez actuaciones en calles y caminos de Vélez-Rubio

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, durante su última visita al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha dado 'luz verde' al proyecto de Planes Provinciales 'Mejora de Caminos Rurales y Entornos Urbanos en Vélez-Rubio', que contempla diez actuaciones en el casco urbano y en la red de caminos municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 1.037.400 euros y se financia a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios que promueve la institución en los 103 municipios.

En concreto, las vías objeto de actuación son la Avenida Río Chico, la calle Cuesta del Convento, la calle Argentina, la calle Reloj, el Camino de Cagüit, el Camino Fuente Grande-Los Asensios, el Camino Fuente Grande-La Ermita, el Camino José Cuestas, el Camino La Alquería-Nogalte y el Camino La Alquería-Las Vicentas, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La actuación principal del proyecto se centra en la Avenida Río Chico, donde el pavimento, las aceras, el mobiliario y los pasamanos se encuentran "muy deteriorados". Por ello, se va a proceder a la renovación total del pavimento y a la sustitución de las aceras por adoquín de hormigón.

También se prevé la ejecución de una jardinera corrida con murete de mampostería para proteger los álamos, con red de riego e iluminación ornamental de los árboles, así como la ampliación de las aceras hasta un mínimo de 1,50 metros y la renovación del mobiliario.

Además, se va a actuar en la Cuesta del Convento para crear un itinerario peatonal accesible y continuo hasta conectar con la Avenida Río Chico. El proyecto también contempla la instalación de semáforos para regular el tráfico en el tramo más estrecho y con pasos de peatones. En el casco urbano, las intervenciones alcanzarán igualmente a las calles Argentina y Reloj, donde se actuará sobre el firme y las aceras.

Fuera del casco urbano, la actuación se extenderá a seis caminos: Cagüit, Fuente Grande-Los Asensios, Fuente Grande-La Ermita, José Cuestas, La Alquería-Nogalte y La Alquería-Las Vicentas.

En todos ellos se aprecian "pavimentos envejecidos" y vegetación en los márgenes que obstruye el drenaje superficial, mientras que en algunos existen tramos de tierra. Las actuaciones previstas incluyen refuerzo del firme, drenaje y limpieza, así como extensión de zahorra y posterior pavimentación en los caminos no asfaltados.

Este proyecto y su plan de ejecución ya se abordaron durante la última visita al municipio del presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina. Por su parte, el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que esta inversión, financiada con cargo a Planes Provinciales, podrá materializarse una vez que se haya adjudicado la obra y se haya firmado el acta de replanteo.