La Diputación de Almería celebra el 23 de mayo el Día de las Familias con una jornada de convivencia en Alhabia

La diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, durante la presentación de la jornada de convivencia familiar por el Día Internacional de las Familias en Alhabia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería celebrará el Día Internacional de las Familias el próximo sábado, 23 de mayo, con una jornada de convivencia en la Plaza de la Constitución de Alhabia.

La cita, de asistencia libre y gratuita, se desarrollará entre las 10,30 y las 14,00 horas con actividades dirigidas a "fomentar los lazos intergeneracionales entre los miembros de cada núcleo familiar", según ha destacado la institución provincial en una nota.

Las familias que asistan a este evento podrán disfrutar de un desayuno de churros con chocolate, un estand de alfarería, hasta 14 juegos de madera tradicionales, dominó y ajedrez gigante, castillos de juegos hinchables, la realización de un vídeo en 360 grados para el recuerdo, la actuación musical de 'La Duda Rock' y un almuerzo con platos típicos de la zona.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha animado a los almerienses de toda la provincia a sumarse a esta celebración, con la que la Diputación quiere destacar el "papel troncal" que las familias desempeñan en la estructura social de la provincia.

Nieto ha señalado que la jornada está pensada para que personas de todas las edades de una misma familia puedan interactuar, "pasarlo bien", aprovechar el día con actividades de ocio positivo y estrechar los lazos emocionales y afectivos entre todos sus miembros.

"Es un día para celebrar y conmemorar todo lo que nos une y cómo la familia, sea cual sea su tipología, es tan importante en nuestros pueblos", ha añadido la diputada provincial.

El Día Internacional de las Familias, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se celebra cada año el 15 de mayo y busca reconocer el "papel fundamental" de las familias en la sociedad y promover su bienestar.