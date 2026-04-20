La Diputación de Almería celebra en Felix una nueva jornada de huertos escolares para promover la agroecología

Escolares participan en una jornada del programa de huertos escolares en Felix (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

FELIX (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha celebrado en Felix una nueva jornada de su programa de huertos escolares, una iniciativa que lleva a cabo en municipios de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de promover la producción agroecológica, los sabores y métodos de cultivo tradicionales y los hábitos de vida saludable entre la comunidad educativa de la provincia.

El último taller de este programa celebrado hasta el momento se ha desarrollado en este municipio, donde han asistido la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, y el alcalde de Felix, Baldomero Martínez.

Durante la actividad, los escolares de la localidad y del municipio vecino de Enix, para quienes se ha habilitado un transporte con el fin de que pudieran participar, han tenido la oportunidad de descubrir el proceso agrícola tan vinculado a la provincia.

Estos talleres están dirigidos a alumnado, profesorado y familias de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria e incorporan también la participación de productores locales, "reforzando así el nexo entre el ámbito educativo y el tejido agroalimentario del territorio", según ha señalado la institución supramunicipal en una nota.

La temática de las sesiones incluye la producción agroecológica, el consumo responsable y el papel de las pequeñas empresas en el medio rural. Asimismo, la iniciativa contempla el intercambio de experiencias entre centros con proyectos de huertos escolares en distintas fases de desarrollo.

Este programa se realiza en el ámbito de la convocatoria 'Proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, durante el ejercicio de 2024', del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.