Santiago (IU) dice que "desregular es acabar con leyes que garantizan derechos": "No duden lo introducirán en Andalucía"

El diputado y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, junto al candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, y representantes de plataformas sociales. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que "desregular es acabar con esas leyes que garantizan derechos" y ha criticado que PP y Vox "copian" las políticas de desregulación norteamericanas, que "ya han introducido en Extremadura, con la Consejería de Desregulación; en Aragón; lo van a introducir en Castilla y León y no duden que si hay una mayoría de Gobierno en Andalucía lo introducirán en la Junta", ha dicho.

Así lo ha indicado en Málaga, junto al candidato de Por Andalucía por la provincia, Ernesto Alba, y representantes de la Plataforma de Solidaridad con Personas Migrantes y de CCOO, en un acto en el que ha reflexionado sobre que "todos los derechos que movimientos sociales y clase trabajadora han conseguido a lo largo de la historia se esculpen en piedra para que se mantengan y se defiendan", por lo que ha advertido de los efectos de la desregulación.

En este punto, ha apuntado a "una clara intencionalidad de dejar sin derechos conquistados, acabar con el Estado Social y de Derecho en nuestro país" por parte de estas formaciones; al tiempo que ha considerado que "no deja de ser contradictorio que fuerzas políticas representadas en parlamentos acuerden que no van a hacer leyes" y que "a lo mejor no tienen que cobrar ningún salario en un parlamento porque su trabajo es hacer leyes", ha dicho.

Para el dirigente de IU, PP y Vox "copian literalmente" también el 'America First' de Trump, "que ya hemos visto en lo que ha acabado", a lo que llaman prioridad nacional, que en su opinión es "generar un problema que no existe".

Al respecto, ha incidido en que la prioridad nacional "en primer lugar atenta contra el principio de igualdad y en segundo es discriminar a personas que al margen de la nacionalidad que tengan pagan impuestos en nuestro país", punto en el que ha recordado que estas personas "cada vez que se compran cualquier cosa pagan un IVA, pagan impuestos que al final contribuyen al fortalecimiento de los servicios públicos".

"Esto de la prioridad nacional es una excusa para acabar con los servicios públicos", ha asegurado Santiago, quien ha destacado que primero será para los extranjeros y luego "para los españoles", punto en el que se ha cuestionado "qué vendrá después del 'los españoles primero' ¿Los madrileños primero y no daremos ayudas a los andaluces que hayan emigrado a la Comunidad de Madrid? ¿Dónde acaba esta discriminación en políticas de igualdad?".

"En el fondo hay una voluntad de acabar con los servicios sociales públicos y sobre todo una voluntad de dejar de cobrar impuestos a quien más dinero tiene, a las personas que más ganan, a las empresas que más ganan, porque esos impuestos son los que nutren los servicios públicos", ha aseverado el dirigente de izquierdas, quien ha apuntado que "la excusa es responsabilizar a los más pobres entre los pobres, a los más excluidos entre los excluidos.

Además, ha criticado "el odio" frente al proceso de regularización de extranjeros que existe por parte "de los seguidores habituales de las políticas de Trump en España, PP y Vox" y ha recordado que no debe extrañar "porque no han sido capaces de defender al pueblo andaluz cuando la guerra arancelaria de Trump contra el campo andaluz, ni cuando se anunciaron en la Unión Europea recortes de la Política Agraria Comunitaria para dedicar ese dinero armamento como exigía Trump; y no han sido capaces de defender a España cuando nuestro país se negó a gastar esas cifras que pedía Trump para rearme".

Así, ha asegurado que desde la coalición van a hacer "todo lo posible para que todo esto no sea así" y ha defendido el "sacar adelante este proceso de regularización con derechos para todos, porque es una necesidad". En este sentido, ha asegurado que en Andalucía "es la forma más inteligente de, por ejemplo, acabar con los problemas de despoblación que hay en tantísimas localidades de la comunidad autónoma, reconociendo derechos y dando un impulso a la sociedad y a la economía".

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha señalado que desde la formación vuelven a mostrar su "satisfacción por el proceso extraordinario de regularización con personas migrantes que se ha abierto en nuestro país y que, de alguna manera, va a permitir que personas que residen en Andalucía, que trabajan en Andalucía, que son vecinos y vecinas de Andalucía, puedan optar a regularizar su situación en nuestra tierra".

Alba ha señalado "la capacidad de no distinción entre el PP y Vox en las posiciones que están tomando" respecto a la regulación y otras cuestiones, como la "criminalización de migrantes" y con unas "posiciones que nos parecen insolidarias, donde lo que quieren son personas explotadas y sin derechos". "Lo queremos decir claro desde Por Andalucía, entendemos que lo que está haciendo Moreno Bonilla es una mentira y un chantaje de cara a las elecciones andaluzas cuando dice votarme a mí, porque si no, gobernará Vox", ha apuntado.

En este punto, ha criticado las listas de espera en sanidad y los retrasos en dependencia, además de considerar que desde la Junta de Andalucía "no se está dando respuesta" al problema migratorio ni al de la vivienda, entre otros ejemplos que ha puesto. Por contra, ha dicho que en Por Andalucía van "a seguir defendiendo una Andalucía solidaria y justa", así como "el fortalecimiento de los servicios públicos".

