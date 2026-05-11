La Diputación de Almería destaca la "trascendencia" del agro almeriense en la cita nacional de Asaja

Foto de familia de representantes institucionales y de Asaja tras la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional en la sede del Gobierno andaluz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha destacado este lunes que la celebración en la provincia del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) "pone de manifiesto la trascendencia del agro almeriense en el ámbito nacional", en una cita en la que se ha analizado la situación del campo y la importancia de reforzar la colaboración institucional con el sector.

El encuentro se ha desarrollado en la sede del Gobierno andaluz y ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; de la eurodiputada Carmen Crespo; y del vicepresidente de la Diputación Álvaro Izquierdo, entre otros representantes institucionales.

Izquierdo ha felicitado a la asociación por haber elegido la provincia de Almería para celebrar la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y ha subrayado "la implicación que siempre persigue Asaja a la hora de buscar y fomentar la colaboración institucional en todas aquellas cuestiones que afectan a los agricultores de la provincia".

El vicepresidente provincial ha trasladado asimismo el respaldo de la Diputación de Almería a las iniciativas que "redunden de forma positiva" en la actividad del campo almeriense.