La Diputación de Almería licita las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Nacimiento y su entorno

La Diputación licita las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Nacimiento y su entorno. - DIPUTACION DE ALMERIA

NACIMIENTO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación provincial de Almería ha aprobado un proyecto que permitirá rehabilitar el Ayuntamiento de Nacimiento y su entorno. La Junta de Gobierno ha licitado el proyecto de Ampliación del Ayuntamiento de Nacimiento. Con una inversión total de 237.500 euros, esta actuación irá más allá de la modernización y adecuación de dependencias municipales, creando un nuevo espacio público para los vecinos.

En una nota de prensa, la institución provincial ha explicado que el proyecto que se va a ejecutar a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-27, contempla cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos se centra en la creación de un vestíbulo exterior. "Tras la demolición de un inmueble municipal en desuso de 91,87 metros cuadrados, se acondicionará la huella resultante para crear una nueva plaza pública. Este espacio contará con un diseño accesible mediante rampas y áreas de descanso con bancos de obra, funcionando como punto de encuentro vecinal".

Se reformarán 188,64 metros cuadrados de las oficinas municipales actuales. Los trabajos incluyen la renovación completa de pavimentos con gres porcelánico, nueva carpintería de madera maciza y una mejora del aislamiento térmico y acústico en las zonas colindantes a la nueva plaza. La intervención garantiza además la eliminación segura de elementos de fibrocemento-amianto presentes en el edificio a demoler. Además, se mejorará la iluminación del entorno con la reubicación de luminarias LED de alta eficiencia y el soterramiento de todo el cableado eléctrico y de telefonía que actualmente discurre por las fachadas.

Todas las actuaciones cumplen "estrictamente" con la normativa de accesibilidad, asegurando itinerarios continuos y sin resaltes desde la vía pública hacia la plaza y el interior del edificio administrativo. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de doce meses tras la adjudicación y firma del acta de replanteo.