La Diputación de Almería participa en el nuevo encuentro de la Mesa del tren Guadix-Baza-Lorca

Encuentro de la Mesa pro la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca a miércoles, 24 de junio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca solicitará al Gobierno de España la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad del corredor después de que un informe elaborado por la Universidad de Granada (UGR) haya "detectado carencias en el análisis previo que descartó la recuperación de esta conexión ferroviaria".

Tal y como ha emitido la Diputación de Almería en una nota, el estudio, coordinado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR Andrés Navarro Galera, ha sido presentado en el Hospital Real de Granada durante el encuentro de la Mesa del tren Guadix-Baza-Lorca, en el que la UGR, representada por su rector, se ha incorporado oficialmente a este espacio de trabajo impulsado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. Al acto de este miércoles ha asistido el diputado de Presidencia de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez.

Según ha valorado la institución provincial, la incorporación de la UGR supone un "nuevo impulso" a una reivindicación que cuenta con un "amplio respaldo institucional, social y empresarial", y que reúne a administraciones como las Diputaciones de Granada y Almería, el Gobierno de Murcia, consistorios de las provincias afectadas, asociaciones empresariales y colectivos ferroviarios.

En este sentido, el estudio universitario analiza el informe previo que concluyó que la reapertura del corredor "no era viable" y señala la existencia de "debilidades metodológicas y carencias en los criterios utilizados, planteando la necesidad de realizar una nueva evaluación con una visión más actualizada del papel del ferrocarril".