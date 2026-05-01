La Diputación de Almería programa 13 actividades en familia entre mayo y octubre

Archivo - Participantes en un taller de apicultura incluido en la programación de Actividades en Familia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado su programación de Actividades en Familia para este año, con 13 propuestas que se llevarán a cabo en enclaves naturales e históricos de la provincia entre los meses de mayo y octubre.

En estas actividades podrán participar hasta 470 personas de familias de toda la provincia, según ha informado este viernes en una nota la citada administración coincidiendo con la próxima celebración del Día Internacional de la Familia, que se conmemora el 15 de mayo.

El objetivo del programa pasa por promover iniciativas que fomenten la interrelación generacional entre todos los miembros de las familias almerienses y, al mismo tiempo, en difundir y conocer el patrimonio almeriense.

Las actividades se dividen en tres bloques. El primero de ellos es Astronomía y Naturaleza y ofrece visitas guiadas para conocer los telescopios y observar el cielo desde el Observatorio de Calar Alto (21 de junio y 20 de septiembre). La otra cita supondrá una experiencia de espeleología en familia para poner en valor las cuevas de los karst en yesos de Sorbas (30 de mayo y 27 de septiembre).

El segundo bloque se centra en Historia y Cultura y cuenta también con dos propuestas. Una de ellas se llevará a cabo en el enclave arqueológico de Los Millares para conocer el patrimonio provincial y participar en talleres de fabricación de herramientas antiguas de caza, agricultura y ganadería. (10 de mayo y 4 de octubre).

La segunda propuesta tiene como protagonistas al cine y el desierto y tendrá lugar en el Rancho Malcaminos con iniciación a la equitación, talleres de cine y baile 'country' (10 de mayo y 17 de octubre).

La última área temática se basa en Rutas Inclusivas y Talleres. Se realizarán rutas de baja dificultad con animación infantil en Mónsul y el Cortijo del Fraile (16 y 31 de mayo, 27 de septiembre y 17 de octubre). La otra actividad enmarcada en este apartado se realizará en el apiario La Respetuosa (Lucainena de las Torres) con un taller para aprender sobre la apicultura, el cuidado de las abejas y la cera (9 de mayo y 20 de septiembre).

Las familias que deseen participar en estas actividades, de carácter gratuito hasta completar aforo, tienen que enviar un correo electrónico a actividadesenfamilia@dipalme.org indicando actividad, fecha y número de personas del núcleo familiar que participarán.