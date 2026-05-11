La Diputación de Almería selecciona a 14 creadores para la final del certamen de jóvenes promesas 'Talento Almeriense'

Imagen de archivo de un desfile de moda flamenca en la pasarela 'We Love Flamenco' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha dado a conocer el listado de los 14 diseñadores y creadores que han superado la primera fase del I Certamen de Jóvenes Promesas 'Talento Almeriense', una iniciativa dirigida a potenciar el trabajo de artesanos y diseñadores emergentes de la provincia que celebrará su fase final el próximo 11 de junio en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier'.

El comité de expertos, compuesto por Adriana Basol, Laura Pérez y Loreto Martínez, ha valorado criterios de creatividad, sostenibilidad y viabilidad comercial para seleccionar a los finalistas entre las candidaturas presentadas, según ha señalado la institución provincial en una nota.

Los creadores que pasan a la final se dividen en dos categorías. La Categoría I, de Formación, está destinada a estudiantes que actualmente cursan estudios de diseño. En ella han sido seleccionados Rosi Zurita, María del Mar Jinés, Marta Cárceles, Elena Rodríguez, Marina Rodríguez Fernández, Emelina Ortega, Mercedes Ojeda, Amanda Morales, Lucía Magaña y Ana J. Luque.

Por su parte, la Categoría II, de Impulso, está dirigida a egresados y nuevos profesionales autónomos. Los seleccionados son Laura Ferrer, Jesica Cecilia Prestinoni, Ana Belén Ruiz, María Caparrós y Manuela Martín.

Los 14 seleccionados podrán participar en un espacio expositivo y de venta, en formato 'pop-up', dentro de la Semana del Diseño 'Talento Almeriense'. Los ganadores finales podrán acceder a premios que incluyen becas de formación en la Escuela TEM Susana Lirola, cheques para materiales y sesiones fotográficas profesionales.