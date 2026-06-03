La Diputación de Almería, la UNED y la Guardia Civil analizan los nuevos delitos vinculados a la violencia de género

Sesión inaugural del curso 'Protocolo Estambul: Nuevas formas delictivas y aplicación práctica', celebrado en la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Guardia Civil han colaborado en el curso formativo 'Protocolo Estambul: Nuevas formas delictivas y aplicación práctica', una acción centrada en los mecanismos jurídicos y policiales para prevenir, perseguir y erradicar nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

La formación, que ha permitido tanto la asistencia presencial en el centro almeriense como el seguimiento 'online' en directo, se ha centrado en el Convenio de Estambul, un tratado internacional de carácter vinculante en los países que lo han ratificado en el ámbito europeo, impulsado por el Consejo de Europa, y referido a la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y doméstica.

El curso se ha dirigido de forma preferente a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, miembros de la judicatura y la fiscalía, estudiantes universitarios de grados como criminología, psicología o sociología, y ciudadanos interesados en la materia, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La diputada provincial María del Mar López ha señalado que "a través de proyectos de este tipo la UNED Almería demuestra su carácter abierto a la sociedad al ofrecer alternativas formativas de calidad en colaboración con otras instituciones, como la Guardia Civil en este caso".

La diputada ha destacado el "espíritu de colaboración y lealtad institucional" para abordar "con acierto los principales asuntos que afectan a Almería", y ha señalado que "solo de esa forma la respuesta de los poderes públicos en la asistencia y protección de los ciudadanos será más eficaz".

Asimismo, ha subrayado que, al abordar el Convenio de Estambul, las tipologías delictivas cambian "muy rápido" y plantean "nuevos retos" que la sociedad debe asumir. "Este curso, con la excelencia de la que hacen gala los ponentes con los que cuenta y cómo se ha trabajado desde su organización, no puede ser más necesario y acertado", ha añadido, antes de apuntar que permitirá profundizar en violencia de género y sexual, delitos de trata y uso de nuevas tecnologías.

UN INSTRUMENTO JURÍDICO VINCULANTE

La directora de la UNED Almería, María del Carmen Pérez, ha dado la bienvenida a los participantes y ha agradecido el impulso de Diputación a la UNED, al tiempo que ha incidido en la importancia de la historia del Centro Asociado de Almería, que pone al alcance de todos los almerienses "la universidad más grande de Europa" con estudios que cumplen "la máxima excelencia".

Por su parte, el fiscal Fernando Brea ha remarcado la importancia de que los profesionales profundicen en las novedades y cambios actuales que plantea el Convenio de Estambul, que supone un "potente instrumento jurídico" para la lucha contra la violencia contra la mujer y las niñas.

Brea ha indicado además que el convenio "es de obligado cumplimiento para los estados miembros de la Unión Europea y expone además nuevas tipologías delictivas que exigen respuestas eficaces por parte de las administraciones".

El comandante Zaldive ha agradecido el compromiso y la colaboración de Diputación y UNED para hacer realidad una nueva edición de esta acción formativa y ha recordado que la Guardia Civil fue una institución pionera en aplicar protocolos de acoso laboral y sexual.

Zaldive ha mostrado el "firme compromiso" del instituto armado con la igualdad y ha recordado que se han cumplido 40 años de la incorporación de la mujer al cuerpo. En la actualidad, ellas conforman el 11,18 por ciento de la plantilla, unos datos que, según ha apuntado, "demuestran el talento, esfuerzo, vocación de servicio y capacidad de una institución que debe parecerse a la sociedad en la que vive".