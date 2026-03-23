La Diputación de Almería valora el impulso a las renovables en los pueblos como parte de la transición energética

Inauguración del CIES 2026 en la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha valorado este lunes el impulso dado desde la institución a la transición energética a través de un modelo de eficiencia energética y el uso de energías renovables, especialmente en nuestros municipios más pequeños.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el CIES 2026, una cita que reúne XX Congreso Ibérico y el XVI Congreso Iberoamericano de Energía Solar y que bajo el lema 'Energía solar: nuevos usos, nuevos desafíos' se desarrolla en el campus de la Universidad de Almería hasta el próximo miércoles.

En una nota, Martínez ha incidido en la importancia de que un congreso de estas características se celebre en Almería porque "sitúa a nuestra provincia como referente nacional e internacional de la energía solar".

"Almería es tierra de sol, pero es, sobre todo, una provincia que ha sabido transformar ese recurso natural en una oportunidad estratégica", ha añadido el diputado provincial, quien ha acompañado al presidente de la Asociación Española de Energía Solar, Manuel Pérez, y al vicerrector de Política Científica de la UAL, José Antonio Sánchez, entre otras autoridades.

También ha intervenido el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, para quien "Almería es el motor agrícola de Andalucía, España y Europa, y tiene en la energía solar no solo una oportunidad, sino una aliada esencial para un futuro inteligente, donde la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad vayan de la mano".

Por ello, ha añadido, "en el Ayuntamiento compartimos una convicción firme en el porvenir de las energías limpias ya que Almería es la ciudad europea con más horas de sol al año. El sol es nuestro sello de identidad, nuestro recurso más preciado y, ahora, nuestra gran alianza para el progreso. No se trata solo de un dato, es el motor de un ecosistema de innovación tangible".

El congreso, que cuenta con la participación de cerca de 200 investigadores de España y Portugal, está organizado por el Centro de Investigaciones en Energía Solar (Ciesol), organismo mixto de la Universidad de Almería y el Ciemat, y se ha consolidado como uno de los encuentros con mayor tradición entre investigadores de habla española y portuguesa.