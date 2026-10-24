El Ejido (Almería) acoge la I Gala Adial de Estrellas

El municipio de El Ejido acoge la I Gala Adial de Estrellas. - DIPUTACIÓN ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El Teatro Auditorio de El Ejido (Almería) ha acogido la I Gala Adial Noche de Estrellas, organizada por la Asociación de Diabetes de Almería, y cuyo lema ha sido 'Lo que no se ve también importa'.

El evento ha contado con la presencia del vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar y los concejales del Ayuntamiento de El Ejido Delia Mira y Javier Rodríguez, quienes han acompañado a la presidenta, María Jesús Pérez; a la vicepresidenta, Elena Viciana; y al resto de los asistentes.

Según han informado desde la Diputación en una nota, entre los premios que se han otorgado durante la gala, el Ayuntamiento de El Ejido ha recibido el Premio a Institución Comprometida 2026 "por su compromiso, cercanía y permanente disposición para escuchar, ayudar y tener la mano a Adial".

"Cada concejalía con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar nos ha recibido, ha escuchado nuestras propuestas y ha mostrado su disposición para ayudarnos, permitiéndonos desarrollar un amplio abanico de actividades y, sobre todo, dar visibilidad a la diabetes y a las necesidades de nuestras familias", han explicado desde la Asociación.

Tanto Delia Mira como Javier Rodríguez han agradecido el reconocimiento y han destacado que "debemos seguir trabajando de manera conjunta para impulsar muchos proyectos en beneficio de las personas con diabetes y sus familias".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que "detrás de una asociación como Adial hay muchas familias que se acompañan, se escuchan y se dan fuerza unas a otras. Noches como esta sirven para que toda la sociedad lo tenga presente". También ha trasladado el agradecimiento de las personas que sostienen la labor de la entidad.

Los otros reconocimientos se han otorgado a Pilar Real de la Cruz, enfermera educadora en diabetes del Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas; a la voluntaria Alba Barón; al doctor Pedro Mezquita; y al servicio de Endocrinología Pediátrica del Materno Infantil; así como a la enfermera, Inés Talavea.

También a la Asociación Francisco Velarde; al coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Diego Martínez; al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla; a la Asociación Francisco Velarde; a Antonio Salinas, presidente de AGRADÍ, Asociación granadina de Diabetes; y a las empresas Ezone Maquinaria, Senator Hotels & Resorts y a Ferliagro Suministros Agrícolas.

Esta gala, que se ha creado para dar visibilidad a la diabetes, ha contado con las actuaciones de Lucía López, Nico Cano, MDS Almerimar y la Asociación Cultural Francisco Velarde, y ha estado presentada por Vicente y Juanma, de Almería Postureo.