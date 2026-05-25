El evento deportivo 'Maimón trail' convierte Vélez-Blanco (Almería) en punto de encuentro del deporte en la naturaleza

La diputada provincial María Luisa Cruz y la alcaldesa de Vélez-Blanco (Almería), Ana María López, junto a dos participantes de la 'Maimón Trail'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La prueba deportiva 'Maimón Trail' ha vuelto a convertir a Vélez-Blanco (Almería) en un punto de encuentro para los amantes del deporte en la naturaleza, con salida y meta en el arco del castillo y un recorrido por algunos de los parajes más singulares del Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

La cita, con modalidades de senderismo de 13 kilómetros y carreras de 13 y 24 kilómetros, ha discurrido por caminos de montaña, senderos, pistas forestales y tramos campo a través en torno a la montaña del Maimón y otros parajes del entorno, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha asistido junto a la alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López, a esta prueba, en la que también ha participado en la entrega de premios y ha animado a los participantes.

El itinerario ha permitido a corredores y senderistas adentrarse en enclaves emblemáticos como el Maimón Chico, la Cueva de los Letreros, el Arco del Maimón Grande, la Senda de los Tacones o la Fuente del Peral, antes de regresar al entorno monumental del castillo, uno de los "grandes símbolos patrimoniales de la comarca".

En la clasificación general, Ramsés García Naranjo se ha proclamado ganador de la categoría masculina, mientras que Raquel Martínez Navarro ha sido la vencedora de la general femenina.

Ambos han recibido el reconocimiento en una jornada marcada por el ambiente deportivo y por la presencia de numerosos corredores y senderistas que han disfrutado de una de las pruebas más especiales del calendario provincial.

La diputada provincial ha felicitado a los ganadores, al conjunto de participantes y a la organización por "mantener viva una prueba que refleja a la perfección la fuerza del binomio Turismo-Deporte en la provincia de Almería".

En este sentido, Cruz ha destacado que "la 'Maimón Trail' no es solo una carrera, es una experiencia que permite descubrir Vélez-Blanco, su castillo, su entorno natural y algunos de los paisajes más espectaculares de Los Vélez a través del deporte".

Asimismo, ha subrayado que "Almería es la mejor pista al aire libre para la práctica deportiva, y pruebas como esta demuestran la capacidad que tienen nuestros municipios para acoger eventos que generan convivencia, actividad económica y promoción del territorio".

Cruz ha incidido en que "cada corredor que cruza la meta junto al Castillo de Vélez-Blanco se lleva mucho más que un tiempo o una clasificación: se lleva una imagen imborrable de la provincia".