La FAAM reúne a doce ayuntamientos costeros de Almería en una jornada sobre accesibilidad turística

Jornada de trabajo 'Almería mira al mar. Claves y alianzas para un litoral inclusivo', organizada por la FAAM en la Residencia de Gravemente Afectados. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha reunido este viernes a representantes de los doce ayuntamientos con playas urbanas de la provincia en la jornada de trabajo 'Almería mira al mar. Claves y alianzas para un litoral inclusivo'.

El encuentro, celebrado en la Residencia de Gravemente Afectados, se ha planteado como una "alianza institucional" para la accesibilidad turística como elemento de posicionamiento del destino.

Durante la inauguración, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha subrayado que el trabajo coordinado entre administraciones locales, entidades sociales y sector turístico "resulta clave para consolidar un modelo de litoral inclusivo que genere impacto económico, mejore la competitividad turística y garantice la participación de todas las personas en igualdad de condiciones". "La accesibilidad es una oportunidad estratégica para cualquier destino", ha asegurado.

Por su parte, la diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha destacado la relevancia de este tipo de encuentros para avanzar en la accesibilidad del litoral y fomentar que "sigan creciendo los espacios inclusivos, eliminando barreras para lograr una igualdad real".

Asimismo, ha apuntado que elementos como las sillas anfibias, los dispositivos de flotación o las zonas de transferencia son "fundamentales para continuar avanzando hacia playas cada vez más accesibles".

Durante la jornada también se han puesto sobre la mesa datos sobre el turismo accesible. Según la Organización Mundial del Turismo, cerca de 1.300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 16 por ciento de la población global, una cifra que aumenta con el envejecimiento demográfico y configura una demanda creciente de destinos inclusivos.

En el ámbito económico, el turismo accesible representa aproximadamente el tres por ciento del PIB europeo, con impacto directo en la generación de empleo, la desestacionalización de la demanda y la mejora de la competitividad de los destinos que apuestan por la inclusión.

La jornada ha contado además con la mesa de experiencias 'La playa que queremos', en la que han participado representantes del tejido asociativo provincial para compartir necesidades reales y propuestas de mejora en los entornos costeros.

En ella han intervenido Belén Herrero, de Afial; Mariana Jiménez, de la Asociación Virgen del Río; Isabel Gila, de El Saliente; Paco Ripoll, de Murgi, y Ascensión Luque, de la FAAM, quienes han trasladado que "mientras exista el medio que elimine la dificultad, las personas con discapacidad podrán acceder a la playa".

La ponencia marco ha corrido a cargo de Lola Hernández Sales, de la Cátedra de Turismo Accesible de Cádiz, que ha abordado el impacto económico del turismo accesible y su papel como estrategia para el desarrollo sostenible de los destinos turísticos.

El encuentro también ha incluido la intervención de Miguel Gallego, arquitecto técnico experto en accesibilidad y encargado de chequear cada año los distintos puntos accesibles, en un bloque que ha permitido a los ayuntamientos identificar actuaciones prioritarias en playas y entornos marítimos para "favorecer la cohesión territorial y el desarrollo de un modelo turístico inclusivo".