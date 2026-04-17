Por Andalucía propone desde Córdoba proteger el sector primario, el encinar de la dehesa y el olivar de montaña

Rosa María Rodriguez (centro), entre Sebastián Pérez y Natalia León, en Pozoblanco. - POR ANDALUCÍA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha dado a conocer este viernes en la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches, en Pozoblanco (Córdoba), un conjunto de propuestas centradas en la protección del sector primario andaluz.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, entre ellas Rodríguez ha destacado "la defensa del encinar de la dehesa, como medio de vida en el Norte de la provincia, la necesidad de invertir en infraestructuras hídricas que garanticen el abastecimiento para la ganadería y la protección del olivar de montaña".

Además, ha reiterado la oposición de la coalición al Tratado de Libre Comercio con Mercosur y "al recorte" de la Política Agraria Común (PAC), así como su "rechazo a la entrada de fondos especulativos en el campo andaluz".

Rodríguez ha señalado que el sector primario andaluz "está amenazado por tres elementos fundamentales", en referencia al acuerdo con Mercosur, "el recorte de la PAC y la entrada de fondos buitre en el campo". Ha calificado el tratado comercial como "totalmente lesivo para el campo andaluz", al situar a los pequeños productores en una situación de "competencia desleal frente a explotaciones que no cumplen las mismas normativas sanitarias, laborales o medioambientales".

En relación con la PAC, ha advertido de que "el recorte previsto de entre el 20 y el 22% supondría una ruina" para muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, recordando que estas ayudas representan en muchos casos hasta el 40% de los ingresos anuales de las familias del sector".

Rodríguez ha considerado "una auténtica barbaridad que estos recortes se destinen a incrementar el gasto militar". La candidata también ha criticado la "alfombra roja" que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "está poniendo para la entrada de fondos de inversión y grandes especuladores", lo que está "transformando el modelo productivo y poniendo en riesgo la agricultura y ganadería tradicionales".

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha incidido en la necesidad de defender un sector "fundamental para el desarrollo de la provincia", criticando "la falta de actuación del Gobierno andaluz del PP ante los problemas de contaminación en el Norte de Córdoba".

Pérez ha señalado la "opacidad, falta de transparencia y permisividad" como factores que están perjudicando el futuro del sector. También ha alertado del "impacto de las macrogranjas, los fondos de inversión y las plantas de biogás", que, según ha indicado, suponen un "riesgo" para el modelo tradicional agrícola y ganadero.

Pérez también ha advertido que el reciente acuerdo entre PP y Vox representa "un lastre y un peligro para el desarrollo económico y social", al considerar que sus políticas son "absolutamente contrarias a los intereses de los pequeños productores" y del medio rural.

En la visita a la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches también ha tomado parte la portavoz del grupo municipal de IU en Pozoblanco, Natalia León. En este contexto, la coalición ha reafirmado su compromiso con el campo andaluz y con un modelo agrícola y ganadero "sostenible", frente a las políticas que, según han señalado, "favorecen a grandes intereses económicos en detrimento de las explotaciones familiares".