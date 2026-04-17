Adelante pide medidas contra los "guardaespaldas" de Abascal y la dimisión del subdelegado del Gobierno

Archivo - La portavoz de Adelante Andalucía en Granada, Inma Manzano - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado medidas contra los "guardaespaldas" del presidente de Vox, Santiago Abascal, tras los disturbios ocurridos este pasado durante un acto del partido en Granada, donde, según denuncian desde Adelante, "agredieron con porras extensibles a manifestantes que protestaban pacíficamente".

A través de un comunicado, la formación andalucista también ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno por permitir, a su juicio, "que estos individuos se saltaran el cordón policial y actuaran con total impunidad sin ser detenidos".

La candidata de Adelante Andalucía por Granada a las próximas elecciones, Inma Manzano, ha señalado que "toda Andalucía ha podido ver en las imágenes difundidas por los medios de comunicación cómo el equipo de seguridad de Abascal, incitado por él, sobrepasaron el cordón policial y agredieron a jóvenes manifestantes".

Asimismo, Manzano ha afirmado que estos hechos han dañado la imagen de Granada en un momento clave, cuando la ciudad aspira a reforzar su proyección cultural. "La imagen de Granada se ha visto manchada por los disturbios provocados por la ultraderecha", ha declarado.

Adelante Andalucía ha señalado también que el PP y la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, "deben dar explicaciones" por la actuación de la Policía Local "presente durante los hechos, así como aclarar si condenan el daño que Vox ha causado a la imagen de la ciudad".

Desde Adelante consideran que estos acontecimientos no pueden quedar sin esclarecer y han pedido explicaciones tanto a la Subdelegación del Gobierno como al mando policial responsable del operativo desplegado durante la jornada.

