La JEZ sanciona con 300 euros a Sanz por ensalzar al PP durante su visita al Hospital de La Inmaculada de Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), asiste a la presentación de Mateo Silvente como gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. A 13 de abril de 2026 en Huércal-Overa, Almería (Andalucía, España). El Servicio - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Huércal-Overa (Almería) ha multado con 300 euros al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía por infracción a la Ley Electoral ante las manifestaciones realizadas durante la visita al Hospital de La Inmaculada el pasado 13 de abril al considerar que ensalzó la labor del PP y, con ello, vulneró el deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

La resolución, consultada por Europa Press, incide en la infracción del artículo 50.2 Loreg y requiere expresamente al consejero y candidato del PP al Parlamento de Andalucía por Cádiz para que "cese de forma inmediata" en este tipo de actuaciones durante el periodo electoral así como para que retire "cualquier publicación que haga referencia a la mencionada visita" de sus redes sociales y otros soportes.

El órgano estima parcialmente la denuncia interpuesta por el PSOE e incide en que las declaraciones realizadas ante la prensa por parte de Sanz en un acto institucional dirigido a presentar al nuevo gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería "fueron dirigidas a ensalzar la labor del PP en material de sanidad".

En esta línea, asegura que no hay "lugar a dudas" de que la publicación que lanzó al respecto en la red social X, en la que hablaba de un programa excepcional para reforzar la atención sanitaria en la comarca y destacaba las incorporaciones de profesionales desde 2018, estaba orientada en el mismo sentido, cuando dicho extremo "está radicalmente prohibido" en la ley.

La juez da cuenta de los recortes de prensa que los socialistas acompañaron a la denuncia y destaca que "aun no siendo responsable de lo que se redacta en un medio de comunicación", el dirigente andaluz "sí lo es por su contenido" en cuanto a los anuncios y declaraciones que realiza, en este caso, a lo largo de una página completa acompañada de una imagen del consejero.

De otro lado, la resolución no aprecia una conducta "reprobable" en cuanto a la actuación de la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, o el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, al entender que ellos únicamente participaron del acto de presentación del facultativo.

"Los denunciados acudieron en su condición de cargos públicos, tratándose de un acto que se puede enmarcar entre las actividades propias de los mismos", resuelve el acta contra la que cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial (JEP) en cinco días.

"NERVIOSISMO" EN EL PP

A tenor de dicha resolución, el secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado la "campaña sucia" que, según ha observado, lleva a cabo el Gobierno andaluz durante el periodo electoral al tiempo que ha apreciado cierto "nerviosismo" en el PP.

Ayala ha afeado la actuación del consejero, quien "repasó inversiones, destacó logros y anunció actuaciones futuras" cuando "está expresamente prohibido hacerlo".

"Esta resolución viene a confirmar lo que ya habíamos advertido", ha incidido el candidato socialista, para quien es "paradójico" que Moreno "reclamara una campaña limpia" mientras "su propio Ejecutivo ha actuado en sentido contrario".

De la misma manera, ha criticado que el consejero tratara de trasladar una imagen de mejora en ese centro sanitario a pesar de que, a su juicio, representa "la zona cero del deterioro de la sanidad pública en Andalucía", tras ocho años de gestión del Partido Popular.

Para el secretario de Organización del PSOE de Almería, esta actuación constituye "una vulneración grosera de la ley electoral" que, según ha señalado, evidencia "el nerviosismo de Moreno Bonilla ante los resultados del 17 de mayo", una cita que ha definido como "un referéndum sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía".