La Feria de las Ideas de la Universidad de Almería reúne más de 150 proyectos en su XVIII edición

Representantes institucionales y de entidades colaboradoras, durante la visita a la XVIII edición de la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición de la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería (UAL) ha contado con 153 proyectos inscritos, algunos aún como ideas y otros en un nivel más avanzado, como empresas nuevas.

De todos ellos, la mayoría se ha presentado con estand físico en la carpa del pasillo central del campus, 96 en total, lo que supone el 62 por ciento, mientras que el resto se ha presentado en formato virtual, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

Además, de las 426 personas promotoras, el porcentaje femenino ha ascendido al 57 por ciento en un evento organizado por el Observatorio de Emprendimiento e Innovación Social de la UAL con un amplio respaldo institucional.

La programación ha ocupado simultáneamente varios espacios del campus con una oferta diversa de acciones. En medio del desarrollo de la feria, en la carpa como centro neurálgico, se ha llevado a cabo una visita encabezada por Miguel Pérez, delegado del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación de la UAL.

Pérez ha destacado la feria "como puente de conexión con la sociedad y con el tejido empresarial" y que "se ha convertido en una de las citas imprescindibles en Andalucía sobre el espíritu empresarial e innovador".

Asimismo, ha mostrado el orgullo de la UAL por una cita cuyos resultados "avalan su contribución a crear cantera de emprendedores y emprendedoras" y ha situado entre las claves de su éxito el "amplísimo respaldo" de entidades públicas y privadas.

Por su parte, la presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, ha recordado que el Consejo Social de la UAL participa activamente en la feria con un premio a la mejor spin off, Startup o Patente de la Universidad, dotado con 3.000 euros y que, según ha subrayado, es "el de mayor cuantía económica del evento".

También ha resaltado que "cada año crecen el volumen de candidatos y la calidad de los proyectos" y que en esta edición se han presentado propuestas de sectores como salud, sociales o agroindustria, "con un importante componente de inteligencia artificial (IA), equipos multidisciplinares y de diferentes edades, lo que refleja la fortaleza del ecosistema emprendedor en la UAL".

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Almería, Francisco Alonso, ha destacado la colaboración de la Junta, a través de la Fundación Descubre y Andalucía Emprende, en la organización de esta edición, que ha definido como "un espacio único donde se reúne todo el ecosistema emprendedor de Almería para visibilizar y favorecer la conexión entre los emprendedores de la provincia".

Del mismo modo, ha recordado la presencia permanente en el campus para el fomento del emprendimiento y el apoyo a quienes quieren desarrollar su idea, en colaboración con la UAL.

La diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de Almería, Esther Álvarez, ha señalado que el estand informativo de la Diputación de Almería ofrece contenidos sobre el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores en el marco de las actuaciones vinculadas a la Oficina de Reto Demográfico y Europe Direct.

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha definido la Feria de las Ideas como "algo magnífico" y ha animado a los estudiantes a ser empresarios al asegurar que la Cámara de Comercio quiere ayudar a que todas las personas que tengan una idea puedan desarrollarla, incluso "económicamente con convenios que tenemos con distintas entidades financieras".

La directora general del Parque Científico-Tecnológico de Almería, Alejandra Carreño, ha reafirmado el compromiso del PITA con esta nueva edición y ha subrayado su valor como espacio para identificar y promover iniciativas empresariales innovadoras.

Según ha explicado, el ecosistema del parque está concebido "para fomentar la innovación, el crecimiento y el desarrollo empresarial", al tiempo que ha remarcado que su presencia en la feria permite acercar a los emprendedores información sobre oportunidades, ventajas y condiciones preferentes para establecerse en sus instalaciones.

Los premios repartidos han superado el medio centenar y rebasan los 55.000 euros de valor, bien en metálico o en servicios. Además, la colaboración de empresas locales para patrocinar galardones y actividades ha crecido y, según ha detallado la UAL, se ha alcanzado el objetivo de situarse en torno a los tres millares de visitantes, por encima de la marca registrada el año pasado.

El programa ha contado con una veintena de acciones con formatos como talleres, coloquios o 'networking', desarrolladas de forma presencial y virtual. A ello se ha sumado en 2026 un incremento de las actividades previas y posteriores para potenciar la visibilidad de los emprendedores y sus proyectos, entre las que han destacado varios talleres destinados al desarrollo de competencias emprendedoras.