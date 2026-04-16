La JEC asegura que "no le corresponde" suspender la cita de Montero en la comisión del Senado sobre la SEPI

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante la Comisión de Hacienda, en el Senado.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha archivado este jueves la denuncia presentada por el PSOE pidiendo la suspensión de la comparecencia de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según el acuerdo consultado por Europa Press, la JEC asegura que "no le corresponde suspender la convocatoria de una Comisión de Investigación, ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración. Todo ello sin perjuicio de que los actos sin valor de ley de las Cámaras parlamentarias puedan ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

En este sentido, la JEC ha subrayado la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre "la neutralidad de las instituciones como principio básico del ordenamiento" frente al artículo 50.2 de la Loreg sobre la celebración de actos por poderes públicos desde la convocatoria electoral.

"Los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales, que pueden continuar realizando las funciones que constitucionalmente tienen conferidas, de acuerdo con la normativa establecida en la materia", ha reseñado al mismo tiempo que ha destacado la "autonomía parlamentaria del Senado para reclamar comparecencias que estimen oportunas".

Pese a esta decisión, la Junta ha hecho un llamamiento "al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral".

La petición de la suspensión de la comparecencia se formalizó el pasado 13 de abril por parte del secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, como ampliación de una denuncia electoral presentada por los socialistas el 21 de marzo por las declaraciones de la portavoz popular en el Senado, Alicia García Rodríguez.

La ampliación de denuncia se dirigía "contra el PP" y contra su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, por "reiteración, intensificación y agravación" de "actuaciones previamente denunciadas, por vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz".

LA JEC LLAMA A "EXTREMAR EL CUIDADO" PESE AL ARCHIVO

Con fecha del 31 de marzo de 2026, el PSOE-A "formuló denuncia electoral" contra el PP y su portavoz en el Senado, Alicia García, por supuesta "vulneración del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" (Loreg), "al utilizar una institución del Estado --el Senado-- con finalidad electoral en el marco del proceso electoral andaluz".

Según el PSOE, la rueda de prensa denunciada se celebró desde un atril del Senado, bajo una apariencia oficial y acompañada de la bandera española y europea. Por lo que considera que el acto "vulnera lo establecido en el artículo 50.2 de la Loreg".

La portavoz García presentó alegaciones asegurando que no existió desviación de poder, "categoría que no puede aplicarse a una cámara parlamentaria que ha constituido una comisión de investigación sobre un asunto de interés público".

Además, aseguraba que el anuncio de la comparecencia de Montero se realizó en una rueda de prensa celebrada en el Senado con fecha de 27 de febrero de 2026, "tres semanas antes de que se anunciase la convocatoria de elecciones en Andalucía".

En su ampliación de denuncia, el PSOE-A incluye citas entrecomilladas de Cuca Gamarra al hilo de dicha citación de Montero que, en opinión del partido, "constituyen imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial".

Para el PSOE-A, los hechos que describe en este documento "evidencian la existencia de una conducta reiterada, sostenida y progresivamente agravada, desarrollada de forma coordinada en sede institucional, mediática y digital, en la que la utilización de una institución del Estado se convierte en un elemento estructural de una estrategia electoral orientada a influir en la percepción del electorado mediante la proyección institucional y pública de imputaciones de corrupción".

A esta ampliación, Cuca Gamarra presentó alegaciones asegurando que "no se puede controlar la actividad estrictamente parlamentaria de las Cortes Generales en base al artículo 50,2 de la Loreg". Además insistió en la idea de que el anuncio se produjo más tres semanas antes de la convocatoria electoral.



Sobre las alegaciones de Alicia García, la JEC ha indicado que la rueda de prensa en el Senado "está al margen de las funciones que el Reglamento reconoce a los parlamentarios".

"Esta Junta entiende que existiendo la posibilidad, por parte de todos los Grupos Parlamentarios presentes en las Cámaras de utilizar los medios y la plataforma de comunicación que éstas ponen a su disposición, y atendiendo al principio de pluralismo político que preside toda la vida parlamentaria, no se compromete la igualdad de armas que busca proteger el principio de neutralidad, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo", ha afirmado el escrito.

Con todo ello, la JEC ha concluido que "no le corresponde" pronunciarse sobre los hechos de la denuncia pidiendo su archivo. Asimismo, ha reiterado que los representantes de los Grupos Parlamentarios "extremen el cuidado de sus declaraciones durante el periodo electoral".

