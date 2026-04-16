Sanz destaca los 13 millones invertidos en el Hospital San Carlos en San Fernando (Cádiz) frente al "abandono del PSOE"

Antonio Sanz atiende a los periodistas en San Fernando. - PP

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno en la lista del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha destacado la inversión realizada durante estos años por el Gobierno presidido por Juanma Moreno en el Hospital de San Carlos en San Fernando, con 13 millones de euros, frente a "la época de María Jesús Montero, que era un hospital que estaba en el estado mayor de abandono y ruina", recordando además que siendo consejera "ponía todas las dificultades y no quería asumir el hospital, que fue cedido por un gobierno central del PP".

Así, en declaraciones a los periodistas, ha añadido que el PP "no solo fue el encargado de cederlo, sino que ahora es el responsable de estar haciendo avances históricos, convirtiendo al Hospital San Carlos en un magnífico ejemplo de que cumple su compromiso con San Fernando".

"Todo el mundo es consciente de que el hospital en la época del PSOE estaba en el estado mayor de abandono y ruina y el PP ha demostrado que apostaba por el hospital y cuando ha llegado al gobierno andaluz la evolución del hospital es muy importante".

En este sentido, ha apuntado que "ha pasado de un quirófano en todo el hospital a cinco quirófanos que hoy tiene el hospital, y además en horario de mañana y tarde", así como que "había siete especialidades quirúrgicas y ahora hay 16 especialidades o que había 14 especialidades médicas y hoy hay 23".

"Creo que los andaluces saben muy bien qué ocurría en la etapa de María Jesús Montero cuando era consejera de Sanidad y qué ocurre ahora", ha afirmado Sanz, que ha señalado, a modo de ejemplo, que "se tomó la decisión de que manteniendo el 100% de la jornada laboral los profesionales sanitarios pasaron a cobrar el 75% de sus salarios y echó a 7.700 profesionales sanitarios del sistema directamente al paro, además de recordar 1.500 millones el presupuesto, que hoy se ha incrementado un 69%".

Siguiendo con el Hospital de San Carlos, el dirigente del PP ha destacado también la "importancia" de la Unidad de Oftalmología, "que se ha convertido en una auténtica referencia en Andalucía y en España con la apuesta realizada de 1.200 metros cuadrados que ahoratriplica la que había en El Puerta del Mar de Cádiz".

Igualmente, ha señalado que en salud mental, cuyos trabajos de ejecución se encuentran ya al 60%, había nueve consultas y va a tener 15, "que son las que se van a poner en marcha y las que se están desarrollando con una inversión de 945.000 euros que se está llevando a cabo, con el equipamiento tecnológico mucho más moderno y además separando también la zona de atención infantil a la de adultos, con importantes mejoras", lo que supone "una magnífica noticia para todos los vecinos de San Fernando y de Cádiz que se van a poder beneficiar de esa nueva unidad de salud mental".

"No se trata de sacar pecho pero sí de decir que hay gobiernos que cumplen y gobiernos que nunca cumplen, y esa es la diferencia entre el gobierno de Juanma Moreno y los anteriores que gobernaban en Andalucía", por lo que Montero "tiene un grave problema, y es que tiene el peor pasado como consejera de Sanidad".