Férriz (PSOE) asegura que Moreno "ha destrozado" la sanidad pública "a conciencia y sin piedad"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y candidata número dos por la provincia de Jaén, Ángeles Férriz. - PSOE ANDALUCÍA
JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y candidata número dos por la provincia de Jaén, Ángeles Férriz, ha asegurado que Juanma Moreno "ha destrozado nuestro sistema sanitario público a conciencia y sin piedad durante ocho años".
En una nota remitida por el partido, Férriz ha destacado la figura de María Jesús Montero como "una médica con amplia experiencia en la gestión y comprometida firmemente con los servicios públicos". "Va a "devolvernos a los andaluces la atención sanitaria digna, gratuita y de calidad que nos merecemos", ha afirmado.
"Ocho años después de Moreno Bonilla, los andaluces somos los que más esperamos de España para que nos operen, para que nos vea un especialista o para que nos hagan esa prueba que puede mejorarnos la vida o incluso salvárnosla", ha subrayado la candidata socialista.
Férriz ha lamentado los datos de las listas de espera en la sanidad andaluza. "Algunos 2 mueren sin diagnóstico y sin tratamiento y esto, señores del PP, no se tapa ni con 500.000 bulos", ha insistido Férriz.
En esta línea, la socialista ha asegurado que Moreno "lleva años saqueando la sanidad pública para regar de millones la sanidad privada con la excusa de que lo hacían para reducir las listas de espera". Sin embargo, ha afirmado, las listas de espera "no sólo se han reducido, sino que lo que han hecho ha sido aumentar".
"¿Nos puede explicar alguien dónde está el dinero? Y, sobre todo, ¿por qué esa millonada que le han dado a sus amigos de la privada a dedo y sin control no podía ir a reforzar la sanidad pública? ¿No se podían contratar más profesionales sanitarios? ¿No se les podía pagar dignamente para que no se fueran a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada?", ha concluido.