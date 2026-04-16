García (PP-Jaén) señala que el proyecto Misión El Banco consolida a la provincia "como polo de emprendimiento digital"

Catalina García (c), junto a otros miembros del PP, en el encuentro con empresarios del sector del videojuego. - PP DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Jaén a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Catalina García, ha afirmado que el proyecto Misión El Banco "consolida a Jaén como polo de emprendimiento digital", con "más de 35" empresas emergentes.

Así lo ha indicado este jueves el marco de una reunión de trabajo con empresarios del sector del videojuego, en la que también han participado el presidente provincial del PP y candidato, Erik Domínguez, y el vicesecretario regional de Estrategia Tecnológica, Raúl Jiménez.

García ha señalado que el citado programa continúa creciendo es "el centro con mejores resultados de los cuatro puestos en marcha en Andalucía", según ha informado el PP jiennense. "Demuestra que en Jaén hay mucho talento, capacidad y un ecosistema que empieza a generar una industria del futuro", ha valorado.

Al respecto, ha aludido a la "apuesta firme" del Gobierno andaluz por generar oportunidades en la provincia a través de sectores emergentes como el 'gaming' y la creación de contenidos digitales. Para ello, es clave el papel de este centro con una inversión cercana a los 1,8 millones de euros, ubicado en el edificio Moneo, antiguo Banco de España.

Tras recordar que hace un año asistió al arranque del centro y que ahora "es motivo de orgullo como jiennense", la candidata 'popular' ha subrayado que es "un proyecto transformador" capaz de crear un polo de emprendimiento digital.

Ha explicado que el centro comenzó con financiación europea y "ahora funciona con fondos propios de la Junta de Andalucía, "lo que evidencia el compromiso por consolidar este espacio y seguir generando oportunidades". Ha añadido que la nueva convocatoria del programa, dotada con dos millones de euros, destina un 18 por ciento de los fondos a proyectos de la provincia.

García ha apuntado que esta apuesta por la digitalización no es un hecho aislado, sino parte de "una estrategia que pone alfombra roja" a la actividad económica y a quienes quieren invertir en Jaén: "Juanma Moreno ha eliminado el ruido y las trabas burocráticas para sustituirlas por gestión eficaz y más apoyo que nunca a los emprendedores", ha dicho.

Un modelo que, según ha manifestado, "ha reducido la tasa de paro en más de siete puntos desde 2018", mientras crecen los afiliados, las empresas y los autónomos, que ya superan los 42.600 en Jaén.

Por su parte, el vicesecretario regional de Estrategia Tecnológica ha comentado que Jaén es la cuarta provincia andaluza que más ingenieros informáticos forma y que este proyecto es una vía para que "muchos de estos jóvenes encuentren aquí una oportunidad profesional para quedarse, emprender y construir una industria alternativa".

"Muchos dudaban de que en Jaén pudiera consolidarse un ecosistema de emprendimiento vinculado al videojuego y los contenidos digitales, y hoy es una realidad", ha declarado Jiménez.