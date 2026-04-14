La Feria del Libro de Almería celebra su 46ª edición con más de 30 casetas y un pregón de Ana María Romero Yebra

La alcaldesa, María del Mar Vázquez; la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, en la Feria del Libro. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Avenida Federico García Lorca de la capital almeriense acoge desde este martes y hasta el próximo domingo, 19 de abril, la 46ª edición de la Feria del Libro de Almería. La jornada inaugural ha estado marcada por el pregón de la escritora almeriense Ana María Romero Yebra y la presentación del libro 'Las bombas de Palomares 60 años después', de Francisco Laynez Bretones, en un acto que ha reunido a representantes de las administraciones impulsoras: el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial a través del Instituto de Estudios Almerienses y la Junta de Andalucía mediante el Centro Andaluz de las Letras.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha animado a los almerienses a "disfrutar de la Feria, conversar con los libreros, conocer a los autores y dejarse sorprender por la lectura", destacando la consolidación del evento en abril y su ubicación en la avenida Federico García Lorca, que permite la instalación de más de 30 casetas y un completo programa de actividades.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha subrayado que la lectura es "una herramienta esencial para el conocimiento, el pensamiento crítico y el desarrollo personal", destacando además la programación de la feria y actividades complementarias como la exposición Exlibris, que puede visitarse en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa hasta el 30 de abril.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor la Feria del Libro como un espacio de encuentro cultural, con especial atención al público infantil a través de iniciativas del Instituto de Estudios Almerienses, como la 'Guía de recetas almerienses para niños', de Antonio Zapata, y 'Cuentos desde mi reino', de Concha Castro.

El concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido, también han asistido a la apertura de la Feria del Libro.

Por último, el director de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, ha recordado que "esta es la décima feria que tengo el honor de coordinar en Almería y lo hacemos siguiendo los parámetros de buscar una variedad de actividades para todo tipo de lectores. Desde quien se deja llevar por las nuevas tendencias como para los más clásicos, sin olvidar tampoco al público infantil".

El horario de las casetas será por la mañana de 10,00 a 14,00 horas de martes a viernes y de 11,00 a 14,00 horas el sábado y domingo, y de 17,00 a 21,00 horas todas las tardes, desde el martes 14 al domingo 19. La programación y la información actualizada se puede consultar en la web https://ferialibroalmeria.com/.

Tras la lectura de Juan Manuel Gil el pasado año, la Feria del Libro ha vuelto a apostar este año por un pregón de autoría almeriense. En esta ocasión, la escritora Ana María Romero Yebra ha ofrecido un discurso en el que ha rememorado los orígenes de la primera edición del certamen: "yo no vivía entonces aquí, pero supe de ella una tarde de charla con José María Artero y Jesús de Perceval, quienes impulsaron la idea y me contaron lo orgullosos que se sentían de haberla organizado con el respaldo del Ayuntamiento y de los movimientos culturales de la Almería de entonces".

La autora también ha querido mirar al futuro, poniendo el foco en los lectores del mañana. "Mi amor por la lectura y por los libros es lo que probablemente me llevó a ser escritora. Cuido especialmente los destinados al público infantil, porque en ellos está la cantera de futuros lectores y porque los niños necesitan ese espacio de soledad, refugio y sosiego que el libro, con sus páginas abiertas, les ofrece".

Romero Yebra ha animado además a "disfrutar de los libros y de la lectura siempre, no solo durante la Feria recorriendo las casetas, sino también en las librerías, bibliotecas o recibiéndolos como regalo". Además, ha reivindicado la importancia de tenerlos cerca, "llenando estanterías y rincones tranquilos de la casa", y de compartirlos con los demás, especialmente con los más pequeños, para que puedan acceder "a las ventanas del mundo de la imaginación y la belleza de la palabra escrita".