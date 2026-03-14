La firma 'Talento almeriense' acude a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con una veintena de marcas

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma 'Talento almeriense' va a participar por primera vez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), que se celebra del 17 al 22 de marzo, con una veintena de diseñadores y creadores almerienses que expondrán sus obras en un espacio propio impulsado por la Diputación de Almería.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción, Carlos Sánchez, encabezará la delegación institucional en esta cita que supone "un paso histórico y decisivo" para la marca, que tiene como objetivo "unir el diseño, la vanguardia y el saber hacer de la tierra", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La presencia se verá reforzada por la reciente alianza con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), que permitirá presentar nuevas marcas almerienses como asociados de la prestigiosa entidad.

Sánchez ha asegurado que, a través de esta apuesta de la Diputación, se reafirma el "compromiso de cruzar fronteras" y dotar a los creadores de una plataforma de proyección "sin límites", donde "la artesanía tradicional y las propuestas más disruptivas demuestran que Almería no solo ilumina paisajes, sino que también dicta tendencias".

En este sentido, el diputado ha detallado que "al abrirnos al mercado global, invitamos al mundo a descubrir un ecosistema único de diseño de autor, donde la calidad técnica se funde con una visión cosmopolita".

El expositor de 'Talento almeriense' --en el estand 24 de Ifema-- se presenta bajo el lema 'La moda se sirve en la mesa'; un espacio concebido como una "gran mesa de banquete mediterráneo donde, en lugar de alimentos, los platos exhiben las creaciones de los diseñadores". Los maniquíes, vestidos con las colecciones locales, "actúan como comensales de este encuentro creativo que fusiona moda y arte".

Durante toda la semana habrá actividad en la zona dinámica, donde las firmas realizarán exhibiciones individuales para interactuar con el público y profesionales del sector.

En concreto, el 20 de marzo, se mostrarán los desfiles de la Pasarela de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA), que se celebrarán en Almería del 14 al 15 de mayo; y habrá una presentación oficial de las marcas de 'Talento Almeriense' como nuevos asociados ACME.

Entre las firmas participantes dentro de la marca 'Talento almeriense' están Daniel Cerdán, Susana Lirola, María Barragán, Mar Felices, Blam Atelier, Loreto Martínez, Lyubasha Kyleshko, Lausett, Mona Moon, Airun, Amadamadrina, Rosino y Deveva.

También acuden como firmas colaboradoras en la decoración del expositor Sal de Coco, Lobas Deco, Almería en el Corazón, Petite Cocò, Estefanía Escudero, Eva Zamora y Sangre de Bicho.