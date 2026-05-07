Montero critica que Moreno "chantajee" a los andaluces "a cambio del voto" y anima a "votar sin miedo" el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, participa en el ciclo electoral de Europa Press Andalucía por los comicios del 17M. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha animado este jueves a los andaluces a "votar sin miedo" el próximo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, y en referencia al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha señalado que "ningún andaluz merece un presidente que les chantajee a cambio del voto".

"El voto es libre", ha subrayado la candidata socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que responde a unas declaraciones de Juanma Moreno en el marco de la campaña electoral advirtiendo de la posible "parálisis" en la que podría caer la Junta de Andalucía de no lograr reeditar en las urnas la mayoría absoluta con la que el PP-A venció en las anteriores elecciones andaluzas de 2022.

Frente a esta idea, María Jesús Montero ha animado a los andaluces "a votar sin miedo, con ilusión y esperanza para que las cosas cambien y mandemos a la derecha a su casa", ha añadido en el mismo comentario en 'X'.

En la misma línea se ha pronunciado, paralelamente, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien en una atención a medios en Huelva ha expresado el hartazgo por "la política del miedo", que a su entender, está desarrollando Juanma Moreno, "cuando el que tiene miedo es él".

La también cabeza de lista socialista por Huelva en estas elecciones ha asegurado que a Moreno "solo le queda el recurso del miedo y de atacar al contrario, de ser la oposición a María Jesús Montero", y frente a ello ha aseverado que "los andaluces no queremos política del miedo, lo que queremos es ir a votar desde la libertad, la alegría y el compromiso político, queriendo escribir de nuestro puño y letra el futuro que queremos para los andaluces".