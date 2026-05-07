Vox critica el "infierno fiscal y burocrático" que "asfixia a los jóvenes empresarios" en Málaga

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas Yolanda Gómez comparece tras la reunión con AJE. - VOX

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha mantenido este jueves una reunión con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE) para conocer las principales dificultades que afrontan autónomos y emprendedores en la provincia y ha criticado el "infierno fiscal y burocrático" que "asfixia a los jóvenes empresarios" en Málaga.

Así, tras el encuentro, Yolanda Gómez, candidata número cuatro de Vox al Parlamento de Andalucía por Málaga, y Jesús Ruiz Ballesteros, también candidato de la formación y vicesecretario jurídico provincial, han reclamado "una reducción de impuestos, menos burocracia y mayores facilidades para crear empleo".

Gómez ha asegurado que los jóvenes empresarios "quieren apostar por Andalucía y por Málaga", pero "se encuentran con más impuestos, más trabas y más burocracia".

Asimismo, ha lamentado que Andalucía "siga encabezando las cifras de desempleo pese al potencial económico de la región y advirtió especialmente de la situación de los jóvenes". "Málaga debería ser la locomotora económica de España y, sin embargo, seguimos siendo la región con más paro. Uno de cada tres jóvenes está en desempleo", ha afirmado.

En este punto, la candidata de Vox ha señalado, además, "que gran parte de los nuevos proyectos empresariales no logra consolidarse debido a las dificultades económicas y administrativas". "El 40 por ciento de los emprendimientos no sobrevive al primer año, el 54 por ciento no llega al segundo y el 90 por ciento desaparece antes del quinto año", ha indicado.

Según Gómez, "esta situación es consecuencia de décadas de bipartidismo poniendo trabas y palos en el camino" a quienes quieren emprender.

Por su parte, Ruiz Ballesteros ha explicado que desde AJE han trasladado a Vox "la necesidad urgente de simplificar los trámites administrativos y reducir la carga burocrática". "Es imposible desarrollar empresas cuando te exigen licencias y autorizaciones desde distintas administraciones. La ventanilla única que existe sobre el papel no funciona en la práctica", ha añadido.

Así, Ruiz Ballesteros ha criticado que "muchos autónomos y pequeños empresarios se ven obligados a realizar múltiples trámites en diferentes organismos, lo que retrasa y dificulta la puesta en marcha de nuevos negocios".

También ha alertado sobre "el impacto de la presión fiscal y los costes laborales en autónomos y empresas". "Muchos autónomos nos dicen que llega un momento en el que no les compensa trabajar más porque buena parte de sus ingresos terminan en impuestos y cotizaciones", ha señalado.

En este sentido, ha defendido "una mayor flexibilidad en el mercado laboral y medidas que faciliten la contratación". "Contratar cada día es más difícil por el incremento de los costes sociales y las dificultades para encontrar trabajadores", ha dicho.

"LA VIVIENDA Y LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES, NUEVOS OBSTÁCULOS"

Ruiz Ballesteros ha vinculado además "el problema de acceso a la vivienda en Málaga con la dificultad para cubrir puestos de trabajo".

"Muchos trabajadores potenciales no pueden asumir los elevados alquileres de la capital y se ven obligados a vivir en municipios cercanos, donde posteriormente encuentran dificultades de movilidad debido a las zonas de bajas emisiones", ha agregado.

También ha apuntado que "nos trasladan que muchos empleados no pueden acceder fácilmente desde municipios colindantes, lo que termina perjudicando también a las empresas a la hora de contratar".

Durante el encuentro también se abordó la implantación del sistema VeriFactu y la facturación electrónica, medidas que, según Vox, "supondrán nuevos costes para autónomos y pequeñas empresas".

"La adaptación a estos sistemas obliga a contratar programas informáticos y asumir nuevos gastos que muchos pequeños negocios no pueden afrontar fácilmente", ha concluido Ruiz Ballesteros.