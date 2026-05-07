El PSOE pide el voto a la juventud malagueña "para hacer posible el cambio en Andalucía"

La candidata socialista número dos por la provincia al Parlamento y portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, en un reparto en el mercadillo de Ciudad Jardín junto a la concejala Rosa del Mar Rodríguez. - PSOE

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha pedido este jueves el voto a la juventud malagueña "para hacer posible el cambio en Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo".

En declaraciones a los medios antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo de Ciudad Jardín, Villarejo ha criticado que "miles de jóvenes han sido expulsados de Málaga capital y de sus barrios por la subida descontrolada del precio de la vivienda".

"Quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes de Málaga capital, a todos esos jóvenes que han sido expulsados de sus barrios, que han visto cómo una vivienda que hace cinco años costaba 100.000 euros ahora cuesta 280.000, o cómo un alquiler que valía 500 euros ahora vale 1.300", ha afirmado.

Villarejo ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "como responsables de esta situación". "Moreno Bonilla y Paco de la Torre han expulsado a miles y miles de jóvenes. Han expulsado al talento malagueño y no vamos a permitirlo", ha advertido.

Por ello, la candidata socialista ha llamado a la movilización de la juventud el próximo 17 de mayo. "Desde el Partido Socialista queremos pedir el voto. Queremos que toda la juventud malagueña vaya a votar, porque todo esto va a cambiar. El 17 de mayo nos jugamos una vivienda digna", ha subrayado.

Villarejo ha asegurado que Andalucía "atraviesa un déficit de derechos que se está dejando sentir en la calle, en las manifestaciones y en las redes sociales". "La gente está hablando alto y claro. Pide que se respete su derecho a la sanidad, a la educación, a una vivienda digna y a un sistema de dependencia que responda cuando se le necesita", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que "los derechos no se tocan, los derechos se defienden, se protegen y se fortalecen". "Desde el Partido Socialista lo decimos alto y claro: Andalucía merece un gobierno que cuide de la gente y que garantice los servicios públicos", ha apostillado

También la portavoz socialista ha criticado "la situación de la sanidad pública en la provincia". "Estamos viviendo en Málaga la peor situación sanitaria de los últimos años. Aquí, en Ciudad Jardín, tenemos un servicio de urgencias que no tiene urgencias. Estamos viendo cómo una persona puede tener que esperar 63 horas sentada en una silla para conseguir una cama hospitalaria", ha lamentado.

De igual modo, ha criticado "el deterioro de las infraestructuras sanitarias y la falta de profesionales". "Vemos hospitales, como el de Torremolinos, literalmente cayéndose. Vemos que 500.000 niños y niñas en Andalucía no tienen pediatra y que 248.000 personas en Málaga están en una lista de espera. Esa es la realidad de nuestra provincia", ha señalado.

Ha afirmado que esta situación "está empujando a muchas familias a contratar seguros privados". "La gente no paga un seguro privado por gusto. Lo hace porque tiene miedo a tener una enfermedad y que no sea detectada a tiempo, como ocurrió con el cáncer de mama, o a esperar hasta 15 días para una cita con su médico de cabecera", ha explicado.

"Este 17 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y de defender la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia", ha concluido.

