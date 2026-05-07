Vox critica el "uso partidista" de instalaciones municipales de Cártama para un mitin de Sánchez

El portavoz de Vox en Cártama (Málaga), Francisco Porras. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Cártama (Málaga), Francisco Porras, ha criticado "el uso partidista" de instalaciones municipales de dicha localidad tras la celebración de un acto de campaña del PSOE andaluz en los pabellones deportivos, "un espacio público que no está a disposición del resto de opciones políticas".

Así lo ha señalado Porras, en unas declaraciones frente a las propias instalaciones municipales utilizadas para el evento socialista, donde ha señalado: "Estamos en el punto cero de la política", en referencia al acto protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

Para el dirigente de Vox, "este episodio evidencia la utilización de recursos que son de todos los vecinos al servicio de los intereses de un partido político".

Ha lamentado que "mientras muchas asociaciones, colectivos o incluso formaciones políticas encuentran dificultades para acceder a espacios municipales, el PSOE disponga de las instalaciones públicas como si fueran patrimonio exclusivo de su partido".

A juicio de Porras, esta situación "refleja una forma de entender las instituciones en la que se confunde continuamente partido y administración".

Asimismo, ha criticado que el equipo de gobierno local "trate de vender una imagen de gestión moderada y alejada de los excesos del sanchismo", cuando, según ha afirmado, "la realidad demuestra que comparten plenamente tanto las políticas como las formas del actual PSOE".

Porras ha advertido, además, de que "los vecinos están cansados de ver cómo los recursos públicos se utilizan para favorecer siempre a los mismos mientras las verdaderas prioridades de los cartameños siguen sin resolverse".

En este punto, desde Vox han aprovechado para reivindicar la necesidad de "aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, vivienda y recursos públicos municipales".

"El dinero de los españoles y los recursos municipales deben destinarse a atender las necesidades de nuestros vecinos, de quienes llevan años levantando este municipio con su esfuerzo y pagando sus impuestos", ha afirmado Porras, quien ha defendido que "las administraciones tienen la obligación de proteger primero a los españoles frente a unas políticas que han convertido los servicios públicos en un sistema cada vez más saturado".

Finalmente, han insistido en que las instituciones públicas "deben ser neutrales y estar al servicio de todos" y han reclamado que los espacios municipales "dejen de utilizarse como herramientas propagandísticas del PSOE y vuelvan a ser lo que deben ser: instalaciones pagadas por todos y para todos los vecinos de Cártama".

