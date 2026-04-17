La Isleta del Moro en Níjar (Almería) acoge el IV Taller de Pintura de Paisaje Natural con 34 participantes

Taller de Pintura de Paisaje Natural que se celebra en el Isleta del Moro, en Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Taller de Pintura de Paisaje Natural celebra su IV edición, que va del 15 al 19 de abril, con la Isleta del Moro en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) como principal espacio donde hasta 34 alumnos perfeccionarán su técnica junto con el pintor realista Andrés García Ibáñez.

Las sesiones se desarrollan en horario de mañana y tarde trabajando directamente en el paisaje con libertad técnica, óleo, acrílico, acuarela o dibujo, entre otras disciplinas. La última sesión permitirá realizar una selección de obras y montaje expositivo, culminando con el acto de clausura.

La mayoría de los alumnos proceden de distintos puntos de la geografía española, Madrid, Gerona, Baleares, Ávila, Cádiz, Alicante y también Almería, pero, además, asisten cuatro alumnos procedentes de China.

En una nota, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha valorado el trabajo de Asemparna porque "representa una forma de entender el turismo y la cultura basada en la sostenibilidad, el respeto y la calidad" y ha incidido en que este taller "no solo enseña a pintar del natural, también enseña a mirar, a comprender y a respetar el entorno que nos acoge".

Ha destacado Alonso la "excelente acogida" que ha tenido esta edición, que cuenta con 34 participantes y que "demuestra, frente a los 23 alumnos de la primera edición, que es una actividad que va creciendo y consolidándose".

Para el responsable de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, "hoy más que nunca es fundamental apostar por un uso responsable de nuestros espacios naturales" y "actividades como esta demuestran que es posible generar cultura, conocimiento y desarrollo económico sin poner en riesgo el equilibrio de nuestro entorno".

Ha dado la enhorabuena el delegado a todos los que hacen posible el taller y "especialmente" a los participantes y al maestro Andrés García Ibáñez. "Disfrutad, aprended y, sobre todo, dejad que este paisaje os inspire", ha concluido.

La concejala de Cultura de Níjar, María Jesús López, ha destacado durante su visita que "este taller representa perfectamente lo que queremos para Níjar: una propuesta que une arte, paisaje y desarrollo local en un entorno incomparable como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar".

En este sentido, ha subrayado que "contar con la implicación de Asemparna y con la dirección de un artista de la talla de Andrés García Ibáñez garantiza la calidad y el prestigio de esta iniciativa", al tiempo que ha puesto en valor su impacto "más allá de lo cultural, ya que contribuye a dinamizar la economía local fuera de la temporada estival".

Asimismo, el presidente de Asemparna, Francisco García, ha asegurado que este taller es una oportunidad para desarrollar eventos culturales fuera de temporada, ya que junto con el senderismo o el cine conforman recursos con los que dinamizar el parque y sus empresas. También ha agradecido a las administraciones el apoyo y a los participantes su buen hacer.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha señalado que "estas jornadas se desarrollan en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y los participantes van a poder combinar cultura con el patrimonio cultural de la zona gracias a la pintura".

La programación incluye acciones formativas y prácticas dirigidas a los participantes, así como el desarrollo de trabajos en distintos enclaves del parque.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración institucional para la realización de actividades de carácter cultural y turístico en la provincia. Además, "los participantes tienen el lujo de contar con un maestro como es Andrés García Ibáñez", ha subrayado Herrada, quien ha felicitado a Asemparna por la organización de esta actividad.