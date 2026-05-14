Las V Jornadas UNED y Policía Nacional abordan en Almería los retos de la IA en la seguridad pública

Representantes institucionales y policiales en las V Jornadas UNED y Policía Nacional sobre inteligencia artificial en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería ha celebrado las V Jornadas UNED y Policía Nacional, centradas en la inteligencia artificial (IA) y sus retos y oportunidades para la seguridad pública y la labor policial, con una actividad de cinco horas desarrollada en modalidad presencial y 'online'.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la jornada, bajo el título 'Inteligencia artificial y seguridad pública: retos y oportunidades para la labor policial', ha estado dirigida a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, miembros de la judicatura, estudiantes universitarios y de Formación Profesional, así como a personas interesadas en esta materia.

En el acto de apertura, el diputado de Presidencia de Almería, Carlos Sánchez, ha señalado que "la UNED representa un modelo que facilita el acceso a la formación universitaria a cualquier ciudadano, con cursos como este, orientados a abordar la inteligencia artificial desde la formación y la responsabilidad".

Asimismo, ha indicado que "la inteligencia artificial ya forma parte del presente y ofrece posibilidades muy positivas si se utiliza adecuadamente, pero también plantea riesgos cuando se emplea de forma indebida".

"Por eso son necesarias jornadas como esta, que contribuyen a mejorar el conocimiento y la preparación de quienes trabajan en la seguridad pública", ha añadido el diputado, quien ha puesto en valor el papel de las personas en el uso de las nuevas tecnologías.

En esta línea, ha subrayado que "detrás de la inteligencia artificial y de cualquier avance tecnológico siempre tiene que haber criterio humano" y ha defendido que la formación permite que los profesionales que protegen a la ciudadanía cuenten "con más herramientas para hacer frente a los nuevos desafíos".

Por su parte, la directora de la UNED en Almería, María del Carmen Pérez, ha recordado que estas jornadas han alcanzado su quinta edición como fruto de la colaboración con la Policía Nacional. Además, ha explicado que la UNED en Almería mantiene desde hace más de 45 años una vinculación con la Diputación Provincial que permite ofrecer formación universitaria y actividades de extensión a la ciudadanía de la provincia.

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes, ha destacado la oportunidad de celebrar foros de reflexión sobre el ámbito digital y tecnológico, así como "la importancia de la formación de los profesionales que trabajan en la investigación de conductas ilícitas en el entorno digital".

También ha incidido en la necesidad de denunciar los delitos cometidos en internet y de reforzar la concienciación sobre un "uso seguro" de las redes sociales y las tecnologías.

APLICACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre, ha señalado que "la IA está transformando la forma de trabajar de organizaciones, empresas y administraciones públicas".

En su intervención, ha explicado que estas herramientas "pueden contribuir a mejorar el análisis de la información, la prevención y la respuesta policial, siempre desde el respeto a la privacidad, la protección de datos y los derechos y libertades de la ciudadanía".

La programación de estas jornadas incluye ponencias sobre IA y ciberseguridad, el uso de estas herramientas por parte de los 'hackers' y su aplicación para la defensa, así como su relación con el crimen organizado.

El programa cuenta con la participación de especialistas como Alejandro López Arqueros, inspector jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Almería; José Antonio Maldonado Rubiño, policía y miembro de este mismo grupo especializado; y el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, presidente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guadix Plaza 2.