Cuerpo subraya "la apuesta por lo público" de Montero: "Hay distintos modelos que se van a enfrentar" el 17M

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar, atienden tras reunirse con mujeres empresarias en Málaga - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la importancia de que los ciudadanos "confronten modelos" de cara a las elecciones del próximo domingo en Andalucía y "vayan a votar teniendo en cuenta la importancia de lo público", en aspectos como sanidad, educación o los cuidados, que, ha dicho, "es justo el eje central de la campaña de María Jesús Montero".

Al respecto, Cuerpo ha incidido en la movilización este domingo y ha subrayado la "apuesta" por "lo público" desde la candidatura de Montero --candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta-- y ha esperado que "pueda tener también en este caso un apoyo mayoritario".

Así lo ha señalado Cuerpo en Málaga, junto con el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar, antes de mantener una reunión con mujeres empresarias, y tras ser cuestionado por los periodistas sobre cómo ve las elecciones andaluzas.

"Creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo por trasladar un mensaje positivo doble a la ciudadanía", ha dicho. El primero, ha continuado, es que "estas elecciones importan y yo creo que eso es fundamental que consigamos trasladarlo para movilizar, en este caso, al electorado andaluz".

El segundo, ha sostenido, "es que de verdad hay distintos modelos que se van a enfrentar el domingo en las urnas y que seamos conscientes de las prioridades que tenemos, cuáles son nuestras preocupaciones y cuál de estos modelos se ajusta mejor a las preocupaciones".

"Nosotros vemos en las encuestas que las preocupaciones de los ciudadanos están en torno a la sanidad, a la vivienda, a la educación, a los cuidados... y yo creo que en ese sentido hay, claramente, una propuesta que apuesta por lo público desde la candidatura de María Jesús Montero y esperamos que pueda tener también en este caso un apoyo mayoritario.

REUNIÓN

Por otro lado, en relación con la reunión mantenida en Málaga, Cuerpo ha señalado que "hemos estado en primer lugar en un modo de escucha porque estas reuniones tienen una gran utilidad para ser capaces de pulsar desde el territorio cuál es la situación y cuáles son las necesidades que nos reflejan", en particular, en este encuentro, con el sector empresarial, y, concreto, con las mujeres empresarias, "para ver, no solo a nivel sectorial sino también en cuanto a su casuística específica, cuáles son esas necesidades".

"Hay un elemento asociado, en este caso, al rol de la mujer, a un elemento de género claro que nos señalan en torno a los cuidados, en torno a la conciliación, la importancia de un modelo que apueste por fomentar una mayor igualdad en este ámbito y, por lo tanto, una menor carga también para las mujeres y en particular en el ámbito empresarial", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que "esta es desde luego una de las grandes prioridades" y, en este sentido, ha aludido a las elecciones del próximo domingo, insistiendo en que "tenemos que ser conscientes de la importancia de las elecciones a nivel autonómico".

"Nos jugamos mucho cuando votamos en nuestra comunidad autónoma, porque las autoridades de la comunidad autónoma, el gobierno autonómico, decide el destino de cuatro de cada diez euros públicos y en temas tan importantes como la sanidad, la educación o los cuidados que justo acabamos de comentar", ha sostenido.

Por ello, ha incidido en que "es importante" que los ciudadanos "confronten modelos y vayan a votar el domingo, teniendo en cuenta, en este caso, la importancia de lo público en estos aspectos, que es justo el eje central de la campaña de María Jesús Montero".

Cuestionado, por último, sobre si en la reunión se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, Cuerpo ha dicho que, en concreto, "no hemos hablado de esta medida" pero ha valorado que desde el Gobierno se "avanza".

"Más allá de que se observa en España una tendencia en los últimos años a una reducción progresiva de la jornada laboral, seguimos intentando poner en marcha medidas que avancen hacia esas 37 horas y media y que, además, aseguren que estas 37 horas y media se consiguen de manera efectiva, por ejemplo, llevando adelante esa modernización del registro horario, con la digitalización de los medios para ello".

Así, el ministro ha incidido en que "estamos en proceso de seguir avanzando con estas medidas, porque, en definitiva, una de las señas o, diríamos, uno de los elementos clave que está en el ADN de la política económica de este Gobierno es crecer, pero que ese crecimiento vaya acompañado de mejoras en las condiciones de los trabajadores y sin duda esta es una de las grandes conquistas por las que tenemos que seguir peleando".

Sobre si a corto plazo podría ser, por tanto, una realidad esta medida, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que "vamos a empujar para que esté lo antes posible".

