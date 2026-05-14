PSOE de Jaén denuncia partidismo del Ayuntamiento de La Carolina al publicitar como "institucional" la visita de Feijóo

Cartel publicado en Facebook por el Ayuntamiento de La Carolina sobre el encendido del alumbrado de la Feria de Mayo. - EUROPA PRESS

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado al Ayuntamiento de La Carolina y al Partido Popular ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por la publicación desde las redes sociales municipales de la visita "institucional" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene prevista este jueves a la feria, de cuya inauguración aparece como "protagonista".

"Dicha actuación nos parece una grave conculcación de los principios de neutralidad e igualdad, empleando una administración pública a fin de influir en el sentido del voto de la ciudadanía", expone en la denuncia, consultada por Europa Press.

En ella, se incluye una captura de la publicación realizada este miércoles en el perfil del Consistorio en Facebook con un cartel en el que Feijóo aparece junto al alcalde, Cristóbal Pérez (PP). También recoge una carta dirigida a los miembros de la Corporación, en la que el regidor invita a la "recepción institucional" organizada con motivo de la "visita institucional" del dirigente 'popular' para asistir al encendido del alumbrado de la Feria de Mayo.

El PSOE considera que "se produce una clara y manifiesta utilización política y partidista de una administración pública en beneficio electoral", como "campaña de promoción" del máximo dirigente a nivel nacional de la formación que gobierna en el Consistorio carolinense.

Añade, además, que se otorga a Feijóo "la condición de presidente por parte del alcalde en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, responsabilidad de la que carece, pero que arbitraria y partidistamente" se da "en un intento de confusión a la ciudadanía".

Esta situación, a su juicio, "conculca los principios consagrados" en los artículo 8 y 50 de la Loreg --Ley Orgánica del Régimen Electoral General-- "así como en la doctrina emanada por la JEC (Junta Electoral Central ) en relación a dicho precepto".

Por todo ello, el PSOE solicita a la JEZ de La Carolina "que se requiera al Ayuntamiento de La Carolina a fin de que retire las publicaciones alusivas a la citada presencia de un dirigente del PP y se abstengan de la realización de visita institucional, con apercibimiento de las consecuencias que establece la legislación electoral en caso de contravenir dicha petición".

Igualmente, pide la apertura de expediente por infracción electoral y, tras su tramitación, la imposición de las sanciones que establece el artículo 153 Loreg, "dada la gravedad de los hechos, la difusión que se ha dado a la misma tanto por medios tradicionales como por redes sociales y el evidente uso de la confusión entre administración municipal y formación política".

ESPACIO "NO AUTORIZADO" PARA EL MITIN EN ANDÚJAR

Ésta no es la única denuncia que el PSOE de Jaén ha presentado con respecto a la presencia de Núñez Feijóo este jueves en la provincia: También ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Andújar el mitin de esta tarde en esta ciudad, en este caso, por el lugar donde está previsto.

Se trata del Teatro Principal, "un espacio municipal no autorizado para tal fin" por la citada JEZ "por cuanto el mismo no ha sido puesto a disposición por el propio Ayuntamiento para tal fin, lo que determina que no pueda emplearse", según recoge la denuncia contra el PP jiennense.

El PSOE entiende que, según el artículo 54 de la Loreg, "no procede el uso de otro espacio municipal distinto de los ofertados por la administración local y concedidos para su uso por parte de la JEZ", ya que, de autorizarse el Teatro Principal sin estar ofertado, supondría la "conculcación de los principios de transparencia, neutralidad e igualdad consagrados, entre otros, en el artículo 8" de esta ley.

Sobre esta base, solicita a la Junta Electoral de Zona "que se requiera al PP de Jaén a fin de que no proceda a celebrar el citado acto público en un espacio público municipal no ofertado".

"No puede actuar la administración local como un agente privado que alquila el citado espacio, sino que estaría el Ayuntamiento de Andújar actuando de manera arbitraria y partidista no ofertando un espacio público para la celebración de actos electorales para todas las formaciones políticas, a fin de reservarlo para el uso de la formación política que gobierna la citada administración", sostiene.



