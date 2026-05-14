Buxadé señala a Vox como el único que confronta con "todas las medidas que están destruyendo al olivar en Jaén"

Jorge Buxadé con otros miembros de Vox en su paso por la capital jiennense - EUROPA PRESS

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha señalado a su partido como el "el único que confronta de verdad todas aquellas medidas que están destruyendo al olivar en Jaén" y de las que ha responsabilizado al PSOE y al PP.

En declaraciones a los medios, Buxadé ha aludido a los "25 proyectos de megaplantas fotovoltaicas aprobados por la Junta de Andalucía, en ocasiones con fraude de ley".

En este punto, se ha referido a Lopera, donde se fraccionaron los proyectos para que "no hubiese declaraciones de impacto ambiental y pudiese ser la Junta de Andalucía la que unilateralmente procediese a la tala masiva de olivos centenarios".

"Jaén es el olivo. No podemos entender la provincia de Jaén, el modo de vida, la prosperidad de esta provincia sin entender el olivo y no podemos aceptar que se proceda a esa tala masiva para beneficiar a unos cuantos amiguetes de los diversos gobiernos y de los diversos partidos, ya sea el popular o el socialista", ha afirmado el dirigente de Vox.

Otra de las cuestiones a la que se ha referido el dirigente de Vox es a la plaga del algodoncillo que "está arrasando también parte de la población de los olivos en la parte cercana a la Sierra de Cazorla".

Sobre ello, ha manifestado que los agricultores "no pueden vencer a esa plaga porque en Bruselas, otra vez, Partido Popular y Partido Socialista han decidido durante décadas dejarles indefensos". "Igual que se deja indefensa a la Guardia Civil en la frontera, se deja indefenso al agricultor para luchar contra las plagas que arrasan a los olivos", ha señalado Buxadé.

Para el dirigente de Vox es "muy llamativo" que en los debates electorales, el "Partido Popular haya huido de hablar de esto" aunque "luego traen a sus diputados aquí a que hagan paseítos diciendo que es el partido del campo".

"El partido del campo no vota a favor de Mercosur, el partido del campo no debería haber votado a favor del Pacto Verde, no debería votar a favor de todas esas directivas y reglamentos", ha dicho Buxadé.

Por eso ha defendido que al día siguiente de las elecciones, andaluzas "sería muy bueno para Andalucía, muy malo para Pedro Sánchez que Vox tuviese que estar en ese gobierno de coalición", para que en Andalucía, "se introduzca en un acuerdo de gobierno, lo que se ha introducido en Extremadura, que es la prohibición de colocar plantas fotovoltaicas en superficie cultivable".

Ha concluido que "por desgracia", Andalucía y España en su conjunto "tiene miles de hectáreas no cultivables, yermas, y ahí es donde deben estar las plantas fotovoltaicas y no destruyendo la prosperidad y el futuro de nuestros agricultores".

Durante su visita a la provincia de Jaén, el dirigente de Vox ha visitado fincas de olivar afectadas por la plaga del algodoncillo para conocer sobre el terreno el grado de afectación en el olivar jiennense.



