Planas afirma que la "visión" y "tenacidad" Montero darán "futuro" a Andalucía ante quienes buscan "conservar"

Archivo - La candidata a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado este jueves la "visión" y "tenacidad" de la candidata de su partido a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a quien ha definido como una "gran socialista" que dará "futuro" a la región frente a quienes solo buscan "conservar" y plantean los comicios del futuro 17 de mayo en términos de "o yo o el caos" en referencia al 'popular' Juanma Moreno.

Planas ha valorado su experiencia junto a Montero durante los casi ocho años que ha formado parte del Gobierno central como ministra de Hacienda y vicepresidenta, donde "ha sido siempre sensible a las preocupaciones, debo confesarlo públicamente, de todos los ministros y ministras".

En declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), Planas ha asegurado que Montero siempre le ha ofrecido una "respuesta positiva" en los asuntos referentes a la agricultura, la ganadería y el mundo rural gracias a su "sensibilidad" y a "esas raíces andaluzas" que le hacen "conocer muy bien al sector", según ha opinado.

De igual modo, ha resaltado la capacidad de la candidata para ponerse a los mandos del gobierno andaluz ante un mundo que "cambia" y está sometido a los "retos climáticos, retos geopolíticos" o "retos comerciales". "Sin duda, es la mejor presidenta posible para la Junta de Andalucía", ha estimado.

El ministro, que ha mantenido un encuentro con militantes y simpatizantes de su partido, ha valorado la respuesta "inmediata" que el Gobierno central ha dado a "situaciones extraordinarias" de los últimos meses derivadas del tren de borrascas, al cambio climático o a los problemas geopolíticos y comerciales ante el incremento de costes energéticos.

Así, ha insistido en que "más allá de la PAC" se han brindado a Andalucía 3.700 millones de euros mientras que el PP no ha dado "ni un solo euro" en "todo el periodo de gobierno de Mariano Rajoy" más allá del que se deriva de la política agraria común, según ha dicho.

"En relación con el tren de borrascas, ya estamos en este momento iniciando el pago de 970 millones de euros en una primera relación que está basada en nuestros ficheros de la PAC", ha añadido a la hora de recordar que la Comisión Europea autorizó la operación el pasado lunes la primera relación a la que seguirán otras dos entre las que se incluirá a unos 10.000 beneficiarios de Almería con unos 212 millones de euros.

En esta línea, Planas también ha incidido en las medidas aprobados "sin el apoyo ni del PP ni de Vox en el Congreso de los Diputados" para aliviar el coste de gasóleo agrícola y fertilizantes con 877 millones de euros.

El ministro ha asegurado que las actuaciones del Gobierno están "atrayendo inversiones" al país porque "el precio de la electricidad es inferior al de muchos países europeos". "Eso vale también para la actividad de nuestro regadío, donde el 70 por ciento son costes energéticos", ha añadido.

De esta forma, ha recalcado los 544 millones de euros que se han dedicado para impulsar la modernización del regadío en Andalucía con actuaciones concretas que, según espera, se puedan aumentar a través de una "nueva etapa" en la región que tenga a Montero "a la cabeza" y posibilite la "transformación". "Queremos avanzar y transformar para la mayoría de los ciudadanos", ha recalcado.

