La Maratón de Donación de sangre y plasma busca superar los mil donantes en el Rafael Florido

Donación de sangre y plasma en la maratón celebrada en el Pabellón Rafael Florido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Rafael Florido ha acogido este jueves la XVIII edición de la Maratón de Donación de Sangre y Plasma de Almería, donde se espera superar los mil donantes frente a los 868 registrados durante el pasado año --654 de sangre y 150 de plasma-- para mejorar las reservas.

La organización espera poder dotarse de recursos y contar con "un verano tranquilo y sin necesidad de llamamientos urgentes" a la población, según ha trasladado la Diputación y la Junta de Andalucía en una nota.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que "esta cita es un ejemplo de la Almería solidaria que todos conocemos, una provincia que siempre responde cuando se trata de ayudar a los demás".

Martín ha destacado el esfuerzo logístico subrayando que "este maratón no es solo un evento puntual, sino el pulmón que permite a nuestros hospitales seguir funcionando con plenas garantías durante los meses estivales, cuando las reservas suelen flaquear".

Asimismo, ha valorado el papel de las nuevas generaciones. "Queremos que este Rafael Florido sea también un punto de encuentro para jóvenes donantes que aseguren el relevo generacional de este gesto altruista", ha afirmado.

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, ha agradecido al Centro de Transfusiones esta iniciativa tan importante, así como la organización de este XVIII Maratón en el Pabellón Rafael Florido.

"Es fundamental reconocer el trabajo de los profesionales y voluntarios que se vuelcan para ofrecer a quienes más lo necesitan algo tan elemental y vital como es la sangre. Como siempre decimos, esto no es petróleo que se pueda comprar, ni agua que se pueda traer de otro lugar; la sangre es vida, y Almería demuestra cada día que es una provincia que rebosa generosidad y solidaridad", ha dicho.

Del mismo modo, ha agradecido el reconocimiento a la institución provincial junto al resto de entidades e instituciones, al tiempo que ha animado a la participación.

De otro lado, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha manifestado su "alegría" al comprobar la "solidaridad de los almerienses" que han acudido a la maratón. "Donar sangre es un gesto sencillo, seguro y que apenas lleva unos minutos, pero tiene un impacto enorme en hospitales y pacientes que dependen de transfusiones cada día", ha dicho.

55 PROFESIONALES

Desde el Centro de Transfusión se ha indicado que para atender a los donantes en esta edición se ha contado con un equipo de 55 profesionales sanitarios. La jornada, que extiende su jornada de tarde entre las 16,00 y 21,30 horas, pone especial atención a la donación de plasma, para lo que se han instalado 26 máquinas específicas.

En los días previos a la maratón se ha realizado una campaña de difusión mediante el envío de 10.000 cartas, mensajes de SMS y WhatsApp, así como a través de las redes sociales. También se ha dispuesto de cartelería digital en centros de salud, pantallas de avisos de turno del SAS, la pasarela iPasen de Educación, prensa escrita, televisión local y radio.

Como novedad en esta decimoctava edición, se ha celebrado un acto de reconocimiento a las asociaciones e instituciones que colaboran en la difusión del mensaje de la donación. La Maratón ha contado un año más con el apoyo de los voluntarios de la Asociación de Donantes de Vida de Almería, Roquetas y El Ejido, encargados de la atención post-donación y el refrigerio.

Los asistentes han sido obsequiados con un desayuno o merienda cardiosaludable compuesto por productos de la tierra como tomate, aceite de oliva virgen extra (AOVE), jamón y fruta. Asimismo, se ha habilitado una ludoteca en horario de tarde para que los donantes que acuden con niños.

El Centro de Transfusión agradece la colaboración fundamental del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, así como el apoyo de empresas como Aceites Lubrín, Unica Group, Supera y Panificadora Mediterránea.

También se ha distinguido la implicación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería, la Base Militar Brileg Rey Alfonso XIII, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. La labor de concienciación también ha sido reconocida en el sector educativo y empresarial a través de la Universidad de Almería, el IES Albaida, el PITA, así como a empresas como Unica Group, Grupo Cosentino, Cajamar, Michelin y Almazara Lubrín.

Igualmente se ha estimado la colaboración del Centro Comercial Gran Plaza, Centro Comercial Torrecárdenas y Centro Supera así como de los medios de comunicación. Más información sobre las colectas y horarios en la web www.transfusion.granada-almeria.org o llamar al teléfono gratuito 900101780.