Más de 20 equipos participan este fin de semana en el III Torneo Apertura del Club Baloncesto La Mojonera (Almería)

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tercer Torneo Apertura del Club Baloncesto La Mojonera (Almería) se celebra este fin de semana, los días 20 y 21 de septiembre, con más de 20 equipos y cerca de 200 jugadores en competición.

Las instalaciones deportivas del municipio recibirán a clubes de Granada, Murcia, Málaga y Almería en categorías infantil, cadete y júnior, tanto masculinas como femeninas, ha detallado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Deportes de Almería, José Antonio García, ha explicado que "este campeonato marca el inicio de la temporada para uno de los clubes de baloncesto más importantes de la provincia, como es el Club La Mojonera, una entidad que está creciendo desde la base y que apuesta con fuerza por las categorías inferiores, fundamentales para nutrir y consolidar su proyección de futuro".

Asimismo, ha felicitado al club y a las instituciones implicadas "por el gran trabajo que están realizando en favor del deporte base y del baloncesto en la provincia. También quiero destacar la labor de Raúl Fernández, miembro del equipo técnico de la selección española de baloncesto 3x3 que recientemente se ha proclamado campeona del mundo".

"Su éxito es un orgullo para Almería y un ejemplo de cómo nuestra provincia sigue ganando peso en la élite del deporte nacional e internacional", ha expresado el diputado provincial.

El presidente del CB La Mojonera, Raúl Fernández, ha declarado que "estamos encantados de desarrollar la tercera edición del Torneo Nacional de Apertura, que como su propio nombre indica marca el inicio de la temporada para nuestro equipo. Tenemos la suerte de contar con grandes clubes de toda Andalucía y de fuera de ella, como de Murcia, lo que garantiza un gran nivel competitivo".

Fernández también ha agradecido la colaboración institucional y ha señalado que "quiero dar las gracias a la Diputación, al Ayuntamiento y a la Federación por su apoyo y colaboración. Estoy convencido de que será un fin de semana de baloncesto de calidad, pero también de convivencia y de fomento de valores como la participación y el compañerismo".

"Además, este torneo contribuye a dar a conocer nuestro municipio y dinamiza la economía local, ya que durante estos días se llenan los bares y cafeterías de La Mojonera", ha apostillado.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Mojonera, Ángel Morales, ha resaltado la apuesta municipal por este tipo de iniciativas y ha afirmado que "desde el Ayuntamiento apostamos firmemente por el deporte y estos torneos son muy beneficiosos para los niños y niñas de nuestro pueblo. Esperamos con mucha ilusión la celebración de este fin de semana y de los próximos que vengan".

Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Almería, José Francisco Cara, ha destacado que "estos campeonatos se están consolidando como citas de referencia a nivel andaluz, atrayendo a equipos que repiten participación y que se enfrentan a conjuntos locales y a las selecciones provinciales de Almería".

Asimismo, ha subrayado la importancia del respaldo institucional y ha indicado que "creo que es una gran iniciativa y que la Diputación debe seguir apoyando este tipo de eventos, porque refuerzan nuestro deporte base y nos hacen crecer como baloncesto, como deporte y como provincia".

El torneo, organizado por el CB La Mojonera, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de La Mojonera, la Federación Andaluza de Baloncesto en Almería y empresas locales.

Además de la competición, el evento fomentará los hábitos saludables con un "rincón saludable" de frutas y verduras en cada pabellón, ofrecerá servicio de fisioterapia en pista y contará con animación musical. Los partidos serán arbitrados por la Federación Andaluza de Baloncesto y podrán seguirse en la aplicación AficiónFAB y en las redes sociales del club.

Desde la institución provincial se estima una asistencia de alrededor de 400 personas, "lo que supondrá un impacto positivo en la economía local, especialmente en el sector hotelero y comercial de La Mojonera, así como municipios vecinos como es Roquetas de Mar".