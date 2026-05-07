Márquez (PSOE-A) exige a Moreno que "pida perdón, si le queda vergüenza", por "fallecidas por fallos del cribado"

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. (Foto de archivo). - PSOE - Archivo

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE-A y candidata número uno por la provincia al Parlamento andaluz, María Márquez, ha exigido al presidente de la Junta y candidato del PP-A a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, que "pida perdón, si le queda algo de vergüenza", por "las mujeres fallecidas por los problemas con el cribado de cáncer de mama".

Así ha criticado Márquez, en una rueda de prensa en Huelva, las palabras de Juanma Moreno al "negar la existencia de víctimas" por los cribados. La socialista ha aseverado que Moreno "ya va tarde" y "cómo se atreve a decir que en Andalucía no hay mujeres que hayan fallecido".

Al respecto, se ha preguntado "dónde tiene el corazón este hombre" y "cómo se atreve a decir que no le costa como si no fuera con él, después de tantos meses que saltó el escándalo y que todavía no sabemos la verdad de lo que ha pasado". "Aún no sabemos cuántas mujeres que tienen un cáncer que se podía haber cogido a tiempo", ha añadido.

Además, ha hecho referencia a una investigación publicada en la revista 'Gaceta Sanitaria' en la que se señala que "entre 2019 y 2024 Andalucía supera la media en tasa de mortalidad en cáncer". "Estamos hablando de algo muy serio, que es la enfermedad y que es la vida de la gente".

"Por ello, insisto en que Moreno tiene que rectificar y pedir perdón de manera inmediata, si le queda un poquito de vergüenza, que lo haga de manera inmediata", ha enfatizado.

"POLÍTICA DEL MIEDO"

Por otro lado, Márquez ha expresado el hartazgo por "la política del miedo", que a su entender, está desarrollando el candidato del PP-A, Juanma Moreno, "cuando el que tiene miedo es él".

"Si es que no se había enterado de que estábamos en campaña electoral hasta el pasado lunes que perdió el debate. Ha necesitado perderlo para intentar activar el modo campaña electoral, porque hasta ahora no quería que hubiera", ha ironizado.

Por ello, la socialista ha asegurado que a Moreno "solo le queda el recurso del miedo y de atacar al contrario, de ser la oposición a María Jesús Montero". "Los andaluces no queremos política del miedo, lo que queremos es ir a votar desde la libertad, la alegría y el compromiso político, queriendo escribir de nuestro puño y letra el futuro que queremos para los andaluces y para las andaluzas", ha remarcado.

Por ello, se ha cuestionado qué "es esto de que si yo no soy presidente no van a salir las oposiciones o si yo no soy presidente es que vamos a tener muchos problemas en Andalucía". "Sí, lo que queremos es que usted deje de ser presidente para que salgan oposiciones, para que funcionen los servicios públicos, para que la gente por fin pueda ver el médico a tiempo. Está endiosado".

"La única manera para que Juanma Moreno salga del Gobierno de la Junta de Andalucía es aglutinar todas las fuerzas en el Partido Socialista. Por ello, toda la gente que entienda que es el momento de defender los servicios públicos, la sanidad pública o la oportunidad a la vivienda digna, solo tiene una papeleta de verdad, que es la del Partido Socialista", ha concluido.