Moreno reduce la "prioridad nacional" a un "eslogan de campaña" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. A 7 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El candidato a la reelección com - María José López - Europa Press

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular han firmado pactos de gobierno con Vox, porque él está "en disposición de conseguir una mayoría suficiente" que evite que las decisiones se tomen por "un señor" en una sede en Madrid. Ha indicado además que la "prioridad nacional" que defiende Vox es un "eslogan de campaña" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley".

Moreno ha participado en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en Sevilla, con motivo de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y exdirigente de Ciudadanos (Cs), Juan Marín. Ha recordado la sintonía que tenía con Marín, que llegó a ser su vicepresidente en la Junta y consejero, a la hora de abordar los asuntos, frente a lo que sería tener que pactar con Vox.

Moreno ha señalado que esa mayoría suficiente --en referencia a la mayoría absoluta con la que ha contado en esta última legislatura-- es "un objetivo posible", aunque es verdad que también es "difícil" porque hay ciertos escaños "en el aire" en este momento.

Juanma Moreno también ha apuntado que no es lo mismo un escenario de quedarse a unos seis escaños de la mayoría absoluta que quedarse a uno o dos en un parlamento de 109 diputados.

En cualquier caso, tener que depender de otra formación, según ha añadido, "limita y condiciona" y la planificación a cuatro años ya no se puede hacer, de manera que "no hay estabilidad".

Ha manifestado que los andaluces deben decidir el día 17 de mayo si quieren o no ese modelo de otras comunidades, como Extremadura y Aragón, porque supondría en Andalucía depender de una fuerza política que "no decide aquí", sino que quien decide es un "señor" a 500 kilómetros en su despacho de Madrid, en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a la prioridad nacional que Vox ha incluido en sus pactos de gobierno con PP en Extremadura y Aragón, Juanma Moreno ha considerado que se trata de un "eslogan un poquito hueco que ellos creen que les funciona".

Ha manifestado que en la campaña de las elecciones andaluzas está viendo y le sorprenden mucho "las propuestas electorales" de los otros partidos porque "algunas son irreales, que no se van a hacer nunca, y otras son ilegales", en referencia a los planteamiento de Vox sobre la migración. "Hay una Ley de extranjería en vigor y una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir", ha indicado Juanma Moreno, que ha querido dejar claro que el PP nunca va a "vulnerar" la ley ni en Andalucía ni en ningún territorio.

"Ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña", ha indicado Juanma Moreno sobre Vox.

Juanma Moreno ha recordado que, tras las elecciones de 2018, el pudo conformar gobierno con un pacto con Ciudadanos (Cs), con cuyo dirigente entonces Juan Marín, hablaba directamente y tomaban decisiones desde la comunidad.

En cambio, en el caso de Vox, ha indicado que estamos hablando de que las decisiones de lo que hace ese partido en Andalucía las toma un "señor a 500 kilómetros en una sede" en Madrid, que "no es andaluz y que no conoce esta comunidad, y que de "buenas a primera te tumban algo con un desconocimiento absoluto".

Sobre si se pone un límite de tiempo como presidente de la Junta, ha señalado que "no es que lleve 20 años", sino que lleva sólo siete años y cuatro meses, y que sería por su parte "una enorme irresponsabilidad" decir ahora mismo que afronta su "última legislatura, porque eso es introducir una variable de incertidumbre" en un "proyecto político brutal".

Ha descartado abrir una "carrera sucesoria en el PP andaluz para que la gente estuviera más pensando en clave interna que en clave externa; los que tenemos ya algunos años sabemos que eso no se puede hacer".

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y exdirigente de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha manifestado que Juanma Moreno --en cuyo primer gobierno fue vicepresidente y consejero-- es un "amigo" y un "hombre de principios, de unos valores humanistas impresionantes y de fiar", que cumple lo que promete, y durante sus años al frente de la Junta, ha hecho que Andalucía sea una "locomotora económica" de España.

Por ello, ha considerado que esta tierra debe seguir "en manos seguras" el 17 de mayo y se ha mostrado seguro de que los andaluces "van a apostar por la estabilidad" que ha habido en la última legislatura con la mayoría absoluta del PP-A para que Andalucía "siga creciendo" y ganando "seguridad y confianza".

Moreno ha confesado que le ofreció que entrara como consejero en su gobierno tras las elecciones de 2022, pero que no quiso.



