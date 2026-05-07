Sevilla (Vox) invita a quienes "quieran un cambio de rumbo" a acudir al acto de Abascal en Marbella

El presidente de Vox, Santiago Abascal; el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y el cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha mostrado su satisfacción por la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, al municipio malagueño de Marbella y ha animado a los malagueños a participar este viernes en este "gran acto público".

"Invitamos a todos los malagueños que quieran un cambio de rumbo, que quieran poder acceder a una vivienda o contar con una sanidad digna, a acudir al acto para escuchar las palabras de nuestro presidente y de nuestro candidato a la Presidencia de la Junta", ha señalado Sevilla.

Además, Sevilla ha destacado "la expectación que ha generado la convocatoria en Marbella y en el conjunto de la provincia". "Son muchos los marbellíes que están ilusionados con el acto de mañana. Málaga entera se va a volcar con una cita que promete ser espectacular", ha afirmado.

Marbella acogerá este viernes "uno de los grandes actos públicos" que Vox está celebrando por Andalucía con motivo de las próximas elecciones del 17 de mayo. Tras los actos en Dos Hermanas (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Roquetas de Mar (Almería), el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, llevarán a la provincia de Málaga "el mensaje de prioridad nacional".

El acto tendrá lugar en el auditorio del Parque de la Constitución a las 20,00 horas, donde Abascal y Gavira defenderán "la necesidad de poner en primer lugar a los españoles, a los malagueños y a todos los andaluces, con especial atención a los problemas que afectan a las familias, los jóvenes y los trabajadores de la provincia".



