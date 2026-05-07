Adelante Andalucía propone una ley para que empresas corruptoras no vuelvan a trabajar con la Administración pública

Adelante Andalucía ha prometido llevar a la próxima legislatura una ley de corrupción que tendrá como objetivo tanto a los políticos corruptos, como a aquellas empresas "desde constructoras hasta sanitarias que participen en la corrupción". - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha prometido llevar a la próxima legislatura una ley de corrupción que tendrá como objetivo tanto a los políticos corruptos, como a aquellas empresas "desde constructoras hasta sanitarias que participen en la corrupción, las cuales no podrán volver a trabajar con la Administración pública".

Así lo ha anunciado este jueves en un acto de campaña en Granada el candidato de la formación andalucista a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, junto a Inma Manzano, candidata de la formación por Granada.

"Desde Adelante Andalucía vamos a proponer en la próxima legislatura una ley andaluza contra la corrupción que va a ser la ley más dura contra los corruptos y corruptores de toda España", ha dicho García.

Así, por una parte, proponen que los partidos se hagan responsables patrimonialmente de lo que los altos cargos nombrados por los partidos puedan corromper. Y, por otro lado, proponen poner el foco en las empresas corruptoras, las cuales no podrán volver a ser contratadas por la Administración pública en el caso de que un caso de corrupción acabe en condena.

"Si se han pagado mordidas o se ha llevado a cabo cualquier práctica ilegal para conseguir un contrato público y eso se demuestra y acaba en condena, esa empresa no puede volver a contratar nunca más con la Administración pública. Creo que es de sentido común y esperemos que en esto haya consenso de todos los partidos", ha explicado García.

El candidato de Adelante se ha referido a procesos de corrupción del PP, "como los casos sanitarios de las mascarillas de Almería y los contratos de emergencia, de los cuales el partido no quiere hablar".

García ha añadido: "El caso de troceo de contratos, otros cientos de millones que presuntamente se han malgastado en el Servicio Andaluz de Salud. El caso Estadio de la Cartuja, donde quitaron cinco millones de euros de las escuelas infantiles para llevárselos a una obra acordada con el famoso Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol". "Y hay dos altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por llevarse mordidas que venían de las escuelas infantiles", ha añadido.