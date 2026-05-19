Más de 500 gimnastas de seis países competirán del 22 al 24 de mayo en el II Torneo Internacional Almerigym

Presentación del II Torneo Internacional Almerigym 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz de Almería acogerá del 22 al 24 de mayo la segunda edición del Torneo Internacional Almerigym 2026, una cita que reunirá a más de 500 gimnastas, alrededor de cien clubes de toda España y delegaciones de seis países, con un programa que integrará gimnasia rítmica inclusiva en sus modalidades masculina, femenina y mixta.

La Diputación de Almería ha presentado esta competición, organizada junto al Club Deportivo Purpurina, que volverá a convertir a la provincia en punto de encuentro de la gimnasia rítmica nacional e internacional.

El evento contará con delegaciones de España, Francia, Grecia, Italia, Irlanda y Rumanía, y se consolida como una cita de referencia por su carácter inclusivo y por la participación de deportistas con discapacidad, según ha informado la institución provincial en una nota.

Además del torneo internacional, Almerigym 2026 albergará varias competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Gimnasia, entre ellas el Campeonato de Andalucía Individual, el Campeonato de Andalucía Individual Masculino y el Campeonato Base Masculino de Andalucía, todas ellas pruebas clasificatorias para el Campeonato de España.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha subrayado que Almerigym "es un ejemplo claro de la apuesta por el deporte inclusivo en la provincia de Almería, con gimnastas masculinos, femeninos, mixtos y deportistas con discapacidad".

Asimismo, ha señalado que la Diputación potencia "la celebración de grandes eventos deportivos que sitúan a la provincia en el calendario nacional e internacional" y que generan "oportunidades" para clubes, deportistas y municipios.

En este sentido, ha defendido que la cita responde a un modelo de deporte "inclusivo, abierto a todas las capacidades, con igualdad de oportunidades" y capaz de traer hasta Almería a gimnastas, familias y aficionados de España y otros países.

La presidenta del Club Deportivo Purpurina, Vanesa Robles, ha explicado que se trata de "un evento muy importante a nivel internacional" por su apuesta inclusiva y por el impulso a la gimnasia rítmica masculina "sin dejar de lado la gimnasia rítmica femenina". Robles ha señalado además que en esta edición participarán personas con discapacidad que "pasarán de la exhibición a la competición".

Por su parte, la delegada de la Federación Andaluza de Gimnasia, Raquel Archilla, ha agradecido a la Diputación de Almería "el esfuerzo" para albergar varias competiciones autonómicas oficiales, y ha reconocido el trabajo del Club Purpurina en la organización de esta segunda edición.

El gimnasta del Club Purpurina Iván Fernández, reciente medalla de plata en pelota en la Copa de España celebrada en Santander en representación de Andalucía, ha afirmado sentirse "muy contento y afortunado de poder participar un año más en Almerigym". Fernández ha destacado que este evento "apuesta e impulsa la gimnasia rítmica masculina para que en un futuro pueda ser olímpica".

La programación comenzará el viernes 22 de mayo con los calentamientos oficiales y la presentación del libro de la periodista deportiva Paloma del Río, 'Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos', en la sala de prensa del Pabellón Moisés Ruiz.

Tras la presentación, se celebrará un coloquio sobre la situación actual de la gimnasia rítmica masculina y su posible inclusión en el programa olímpico. Durante el sábado y el domingo se desarrollarán las competiciones individuales, masculinas y femeninas, de absoluto y primera categoría, así como las pruebas de conjuntos y el resto del torneo internacional.