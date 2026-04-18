Más de 500 personas asisten en Almería a la gala de entrega de los IV Premios MIA

Gala de entrega de los IV Premios MIA en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería acogió este pasado viernes por la noche la celebración de los IV Premios MIA, una gala que reunió a más de 500 personas y que "volvió a poner en valor el talento, la trayectoria y el impacto de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales de la provincia".

Así se pone de relieve en una nota difundida tanto por la Diputación Provincial como por el Ayuntamiento de Almería en la que se detalla que el evento estuvo conducido por Belén Nieto y Manolo Carretero, y contó con varias actuaciones musicales, entre ellas, el Himno a las Mujeres MIA, una composición original de David Miralles con letra de Ignacio Mañas, interpretada por Luz Negrillo y Sol Ruiz, acompañadas por Beatriz Gómez al piano e Irene Berenguer al violonchelo.

También actuaron la artista Mar Tiago y un cuarteto de cuerdas formado por intérpretes de la Orquesta de la Universidad de Almería.

Durante la gala se entregaron los seis galardones correspondientes a esta edición. El Premio MIA en Función Pública, Institucional y Política ha sido para Marta Casado, médica y hepatóloga del Hospital Universitario Torrecárdenas y profesora en la Universidad de Almería, reconocida por más de 25 años de trayectoria y "por su liderazgo en proyectos de salud pública", especialmente en el ámbito de las hepatitis virales.

En la categoría STEM, la premiada ha sido Isabel Oller Alberola, referente internacional en tratamiento sostenible del agua mediante energía solar y "una de las científicas más influyentes del mundo según el ranking de Stanford, por su trabajo en la Plataforma Solar de Almería y su aportación a la sostenibilidad global".

El Premio Empresarias y/o Alta Dirección ha recaído en Alejandra Abad, gerente y directora de proyectos de Mago Modern Living, a quien se reconoció su "papel en la transformación y consolidación de esta empresa familiar con 60 años de trayectoria, así como su implicación en el tejido asociativo almeriense".

En la categoría Directivas, el reconocimiento ha sido para Cristina Cano, directora de Operaciones en Transportes JCano, destacada por su liderazgo en la expansión internacional de la compañía y por "impulsar procesos de digitalización y sostenibilidad que la han posicionado como referente en transporte verde".

El Premio MIA en Comunicación, Cultura y Deporte ha sido para Constanza Pérez Haro, periodista especializada en crónica internacional, cuyo trabajo en escenarios de conflicto, especialmente durante la invasión de Ucrania, así como su labor como corresponsal en Washington y su presencia actual en Canal Sur Televisión, "acreditan una trayectoria marcada por el rigor y el compromiso informativo".

Por su parte, el Premio Activismo e Impacto Social ha reconocido a María del Mar Pageo Giménez, presidenta Nacional de Cruz Roja Española y médica geriatra, "por una vida dedicada al servicio humanitario desde su voluntariado inicial hasta su liderazgo al frente de la mayor organización humanitaria del país".

Además, se ha otorgado el Premio Hombre MIA 2026, un reconocimiento personal de la directora de la plataforma, María Montagut, a hombres que apoyan de forma activa el talento femenino. Este año el galardón ha sido para el presidente de la FAAM, Valentín Sola, "por su implicación continuada y su compromiso con los valores que promueve la iniciativa".

PALABRAS DE LA ALCALDESA Y LA VICEPRESIDENTA DE DIPUTACIÓN

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la apuesta municipal por "impulsar, visibilizar y potenciar el talento femenino de las más de 105.000 mujeres que vivimos en Almería", y ha remarcado que el Ayuntamiento fue "pionero", hace 21 años, "creando la primera Concejalía de la Mujer".

"A día de hoy trabajamos a pleno rendimiento en los Centros Municipales de la Mujer, que ofrece programas de formación, emprendimiento y ocio con más de 270 actividades previstas solo para este año, siendo la primera puerta que toca la mujer emprendedora, la que busca conciliar, la que se asocia para cambiar las cosas y, por desgracia, también la que necesita escudo y apoyo frente al maltrato o discriminación", ha trasladado la regidora.

Por su parte, la vicepresidenta de Diputación y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha dado su enhorabuena a las premiadas y "a todas las mujeres que soñasteis con estos premios y que, con vuestro trabajo y vuestra constancia, los habéis convertido en un referente provincial con nombre de mujer". "Estoy convencida de que el futuro de Almería es prometedor porque contará con mujeres valientes, preparadas y comprometidas como vosotras", añadía.

La directora de la iniciativa, María Montagut, subrayó durante la gala que "esta edición ha sido, sin duda, la más especial hasta la fecha. Más que una gala, ha sido una construcción colectiva. MIA no se hace para Almería, se hace con Almería", ha subrayado, poniendo en valor "la implicación de toda la sociedad en el crecimiento de la plataforma".

Los IV Premios MIA han contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, así como con el impulso de sus principales patrocinadores --Grupo Parra, Grupo ATU, Grupo Cajamar y FAAM-- y del resto de empresas que se han sumado a esta edición.

Como medio de comunicación oficial han participado 'La Voz de Almería' y Cadena SER Almería. La noche concluyó con una 'postfiesta' en el espacio Pícaro, donde premiadas, asistentes y colaboradores compartieron un cierre distendido tras una edición que "refuerza a MIA como iniciativa referente en la visibilización del talento femenino de la provincia", según valoran desde la Diputación y el Ayuntamiento.