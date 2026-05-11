El PP destaca la consolidación de Granada como capital de la Inteligencia Artificial con el impulso de Moreno

La candidata del PP a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha participado en un foro sobre tecnología junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro del PP-A, Raúl Jiménez. - PP GRANADA

GRANADA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP por Granada a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha participado en un foro sobre tecnología junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro del PP-A, Raúl Jiménez, donde ha reivindicado el papel de Granada "como capital de la Inteligencia Artificial gracias a la apuesta de Juanma Moreno, que sitúa a la provincia en la primera línea de la innovación".

En este contexto, Díaz ha destacado "dos proyectos estratégicos que marcarán un salto cualitativo en el posicionamiento tecnológico de Granada, con el futuro centro andaluz de supercomputación en colaboración con la Universidad de Granada, que reforzará la capacidad de cálculo avanzado y la red andaluza de computación en inteligencia artificial, y el Centro de Inteligencia Artificial aplicada a la salud en el marco de Misión Andalucía, orientado a mejorar la atención sanitaria mediante soluciones tecnológicas y el uso intensivo de datos".

Díaz ha asegurado que Granada "está viviendo una transformación histórica ligada a la ciencia y la tecnología", impulsada por una estrategia que se traduce en una economía digital que supera los 3.250 millones de euros de Valor Añadido Bruto, indicador que mide la riqueza real generada por el sector digital en la provincia, a lo que se añade un crecimiento del 38% desde 2018 y una inversión autonómica superior a los 56 millones de euros.

En este sentido, ha subrayado el papel del Centro Andaluz de Inteligencia Artificial (ANIA), con más de 7,3 millones de euros de inversión y más de 65 casos de uso en la administración como eje de la transformación digital de los servicios públicos, así como iniciativas como JuntaGPT y el Alhambra Living Lab, orientadas a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión pública y el patrimonio.

La candidata 'popular' ha puesto en valor el ecosistema de innovación consolidado en la provincia de la mano de la Universidad de Granada, la Fundación AI Granada y proyectos europeos como AIR-Andalusia y EUNOMIA.AI, que posicionan a Granada en redes internacionales de inteligencia artificial confiable y digitalización del sector público.

Frente a ello, ha criticado la adjudicación opaca de la Aesoa por parte del Gobierno de España, "un agravio frente al que el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado inversión, recursos y una hoja de ruta clara para seguir reforzando el ecosistema tecnológico de Granada y su liderazgo en inteligencia artificial".

Para concluir, Díaz ha subrayado que el 17 de mayo "nos jugamos seguir siendo referente en innovación, empleo y futuro de la mano de Juanma Moreno e impulsar el crecimiento tecnológico de Granada".

Para la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "la ciudad se está consolidando como uno de los grandes polos tecnológicos y de Inteligencia Artificial de España gracias a una estrategia compartida entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Universidad y empresas. Hoy nuestra ciudad está liderando proyectos vinculados a innovación urbana, supercomputación, ciencia de datos y tecnologías emergentes, demostrando que Granada tiene capacidad para competir y destacar en el mapa tecnológico nacional e internacional".

"Con Juanma Moreno, Granada ha encontrado en la Junta de Andalucía un aliado para impulsar esa transformación. La apuesta del Gobierno andaluz por infraestructuras estratégicas como ANIA, junto al trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento con iQuantum, nos permite avanzar en una misma dirección: convertir la innovación y la inteligencia artificial en oportunidades reales para nuestros jóvenes, nuestras empresas y nuestros servicios públicos", ha asegurado la regidora.

"Estamos construyendo una Granada que mira al futuro desde el conocimiento, el talento y la colaboración institucional", ha afirmado. Para concluir, Carazo ha afirmado que "la conexión entre proyectos municipales y autonómicos está permitiendo generar un ecosistema tecnológico cada vez más fuerte, capaz de atraer inversión, startups y proyectos internacionales, y de situar a Granada como referencia en innovación urbana y transformación digital sostenible".