Por Andalucía aplicará la Ley de Precios Justos para "garantizar precios justos" en el campo de Huelva

El candidato número 3 de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, David F. Calderón. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha reclamado este lunes la aplicación "real y efectiva" de la Ley de la Cadena Alimentaria y de los "llamados precios justos" para "garantizar" que agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva reciban una remuneración "digna" por su trabajo y "frenar la especulación que dispara el precio final de los alimentos".

El candidato número 3 de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, David F. Calderón, ha asegurado en una nota que "si Por Andalucía forma parte del Gobierno, aplicará la ley de precios justos que la derecha se ha negado a cumplir".

En este sentido, ha señalado que la coalición impulsará "reformas legislativas para impedir la especulación y garantizar una cesta de la compra a precio moderado". Calderón ha denunciado la "enorme diferencia" existente entre el precio que perciben quienes producen los alimentos y el que terminan pagando los consumidores.

Como ejemplo, ha recordado que durante la última campaña fresera los productores onubenses llegaron a cobrar entre 1,20 y 1,30 euros por kilo de fresa, mientras ese mismo producto se vendía en supermercados a precios de entre seis y siete euros el kilo.

"Es intolerable que quienes trabajan la tierra y sostienen uno de los motores económicos de Huelva sean precisamente quienes menos ganan de toda la cadena alimentaria", ha señalado. El dirigente de Por Andalucía ha defendido que la soberanía alimentaria "empieza por proteger a quienes producen nuestros alimentos frente a la especulación de las grandes distribuidoras y los intermediarios".

En este sentido, ha advertido de que "cada vez desaparecen más pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas porque no pueden soportar unos costes de producción disparados mientras otros multiplican beneficios".

Desde la coalición han destacado además que "distintos informes oficiales reconocen que el precio de algunos productos puede multiplicarse hasta casi diez veces desde el origen hasta el consumidor final", una situación que, según Calderón, "demuestra que el mercado alimentario necesita más control público y más transparencia".

Por Andalucía plantea entre sus medidas el "fortalecimiento" de la agricultura familiar, el "impulso" a los canales cortos de comercialización, el "apoyo" al cooperativismo y una "vigilancia efectiva" para "impedir" la venta a pérdidas y "los abusos de posición dominante de las grandes cadenas".

"El campo andaluz no necesita más discursos vacíos ni más fotos. Necesita precios dignos, protección frente a la especulación y un Gobierno que esté del lado de quienes producen y no únicamente de quienes hacen negocio", ha concluido Calderón.