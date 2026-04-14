Más de 500 personas participan en las III Jornadas Inclusivas de Multideporte de Almería

Presentación de las III Jornadas Inclusivas de Multideporte en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería ha acogido este martes las III Jornadas Inclusivas de Multideporte, una iniciativa que ha reunido a más de 500 personas, entre estudiantes de ESO y usuarios de asociaciones para la discapacidad, en torno al deporte como herramienta de integración, convivencia y bienestar.

La jornada, que se ha celebrado entre las 10,00 y las 13,00 horas, ha permitido a alumnado, profesorado, asociaciones y entidades vinculadas a la discapacidad practicar distintas disciplinas y, en algunos casos, conocerlas.

Entre ellas, baloncesto en silla de ruedas, rugby adaptado, tenis de mesa, fútbol sala adaptado, fútbol sala para personas invidentes, boccia, atletismo, ajedrez y, como novedad, boxeo adaptado sin contacto, según ha informado la institución provincial en una nota.

El programa ha sido organizado por la asociación Depoadap, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. En la iniciativa han participado más de 345 estudiantes de Secundaria, con y sin discapacidad, junto a usuarios y usuarias de asociaciones.

Además, más de 80 docentes y monitores, y 50 estudiantes de Formación Profesional del Instituto Portocarrero han colaborado en su desarrollo. De este modo, la actividad ha implicado a diez centros educativos y nueve asociaciones.

Uno de los momentos más emotivos se ha producido con la entrega de camisetas por parte de la UD Almería, que ha corrido a cargo del capitán y portero del equipo indálico, Fernando Martínez.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha expresado que quiere "una ciudad saludable, inclusiva y sostenible" y que el deporte es "un vehículo perfecto para hacerlo realidad".

Además, ha puesto en valor el Consejo Asesor de Deporte Inclusivo, integrado por más de 50 clubes y presidido por José Carlos Tejada, del que ha dicho que "está realizando un trabajo extraordinario". También ha felicitado al concejal Antonio Casimiro y ha dado las gracias a todos los que lo han hecho posible.

Por su parte, la diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha felicitado a todos los participantes y ha subrayado que estas Jornadas Inclusivas Multideporte son "un espacio de convivencia y aprendizaje" en el que el deporte se convierte en "una herramienta para sensibilizar".

Asimismo, ha señalado que la participación de más de 500 personas demuestra el "compromiso con la inclusión y con la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que el deporte es "una herramienta muy poderosa para fomentar la inclusión", ya que enseña "valores fundamentales para la vida, como la convivencia y el respeto a los demás".

Alonso ha valorado que esta jornada "favorece la relación entre estudiantes con y sin discapacidad, un aprendizaje que luego llevarán a su día a día en los centros educativos y en su entorno social".

El presidente de Depoadap, José Carlos Tejada, ha afirmado que en esta tercera edición el objetivo "se ha visto ampliamente superado". Para la entidad, se trata de "una auténtica fiesta del deporte y de la convivencia", en la que la participación de centros educativos y asociaciones ha sido "extraordinaria". Según ha añadido, se marchan "muy satisfechos" y con la ilusión puesta ya en la próxima edición.

Por su parte, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha señalado que este encuentro "es mucho más que deporte", ya que supone una "gran oportunidad para alcanzar la tan ansiada inclusión social", gracias a que los jóvenes participantes, con y sin discapacidad, además de practicar deporte, han compartido una intensa jornada de convivencia.