Moreno aboga por "gobernar para todos con todo": "Si vienen turbulencias hay que tener la mejor tripulación"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, en la presentación del anuario del Grupo Joly 2025. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que gobernar "una sociedad como la andaluza requiere una hoja de ruta clara y una posición política basada en la moderación y el equilibrio, orientada a gobernar para todos, buscando puntos de encuentro que permitan avanzar". Así ha resumido la denominada "vía andaluza", que "funciona y que algunos incluso tratan de replicar en otros lugares de España". En este sentido, ha subrayado la importancia de contar con "gobiernos estables, sólidos y con experiencia de gestión, porque si llegan turbulencias hay que tener de la mejor tripulación".

Moreno ha realizado estas declaraciones durante la presentación del anuario del Grupo Joly 2025, donde ha destacado que "en un sistema democrático, la convivencia entre el poder público, el poder político y los medios de comunicación no siempre es fácil, pero su esencia radica en la vigilancia mutua".

En este contexto, ha advertido de la existencia de "una crisis de principios, de alianzas y de liderazgo que está alterando el orden internacional y generando una enorme inestabilidad e incertidumbre". A ello ha añadido "una España inmersa en problemas complejos, empezando por la ausencia, un año más, de unos presupuestos que den respuesta a las necesidades sociales y aporten estabilidad institucional al país". Frente a este escenario, ha destacado que "Andalucía sigue avanzando desde la estabilidad, la mesura y la seriedad".

"NO HACE FALTA MÁS CONTENIDO, SINO MEJOR"

Asimismo, ha puesto en valor el papel del periodismo, señalando que "lo importante es un periodismo riguroso y profesional capaz de explicar todo lo que sucede". En su opinión, "una de las grandes noticias de nuestro tiempo es la proliferación de la mentira, los bulos, la desinformación y el engaño, que erosionan y enfrentan a la sociedad, y que solo pueden combatirse desde los medios de comunicación". En esta línea, ha defendido que "no hace falta más contenido, sino mejor contenido".

El presidente andaluz ha afirmado que el anuario del Grupo Joly refleja "una Andalucía pujante, segura y líder", una sociedad "unida en la confianza de que puede y debe seguir mejorando". Además, ha descrito a la comunidad como "un valor seguro desde el exterior, referente de capacidad y talento, destino atractivo para la inversión y foco de innovación".

Moreno también ha incidido en la importancia de la autoestima colectiva, al señalar que "un pueblo con baja autoestima difícilmente puede avanzar". En este sentido, ha valorado que Andalucía haya superado "los prejuicios internos que durante años limitaron su ambición", dando paso a "una comunidad distinta, con mayor protagonismo y capacidad de influencia".

Al hilo de lo anterior, ha destacado que "cuando se trabaja con unidad y una hoja de ruta clara, se alcanzan objetivos que parecían imposibles". A su juicio, "la Andalucía de 2026 es una tierra respetada, con peso, voz e influencia", y ha enumerado algunos logros de su Gobierno, como la reducción del desempleo, la desestacionalización del turismo, el liderazgo en exportaciones y el impulso de un modelo económico en el que el sector industrial gana protagonismo.

En este ámbito, ha resaltado el potencial de Andalucía en energías renovables, donde --según ha afirmado-- "se ha convertido en un referente". Asimismo, ha advertido sobre la dependencia del petróleo, "un recurso del siglo pasado que condiciona nuestra economía", y ha defendido que la comunidad "no puede desaprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las energías limpias".



