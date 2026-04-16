Vox dice que Moreno ha traicionado "al cambio": "Vegeta en la Junta sin cambiar políticas que arruinan Andalucía"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, interviene en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox considera que el "cambio" político que los andaluces pidieron en las anteriores elecciones autonómicas ha sido "traicionado", y ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de estar "vegetando en la Junta sin cambiar de verdad las políticas que han arruinado Andalucía".

En este sentido se ha pronunciado el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en un acto de la formación en Granada donde ha apoyado al candidato a las autonómicas, Manuel Gavira, en el centro de la ciudad, donde el comienzo del encuentro se ha visto retrasado por el intento de boicot de un grupo "antifascista", que ha vociferado en contra de la presencia de Vox e incluso ha lanzado bolas de pintura roja contra asistentes.

Abascal ha dicho que a los socialistas y a los de las formaciones de izquierda "en Andalucía ya se les ha calado", y frente a ello ha dicho que Vox se juega mucho en las elecciones regionales del 17M: "Lo que se juega es si Juanma Moreno sigue haciendo y deshaciendo a su gusto, es decir, no haciendo nada, no cambiando nada, o si los andaluces dan a Vox la fuerza suficiente como para que empiecen a cambiar algunas cosas. Esa es la clave".

En este contexto, ha pedido "la mayor movilización posible", y ha invitado a los asistentes al acto a convencer a familiares y a amigos a apoyar a "que les pidáis una oportunidad para el cambio en Andalucía".

"Que les pidáis una oportunidad para detener la invasión migratoria y para que en España y en Andalucía, los españoles y los andaluces sean los primeros. Y para que los que entran aquí ilegalmente sean repatriados de manera inmediata", ha enfatizado en clara alusión a la ofensiva de Vox contra el decreto extraordinario de regularización de personas migrantes.

El líder nacional de Vox ha pedido el apoyo a su formación para "un cambio en el gobierno de Andalucía, que proteja de verdad el campo, el producto nacional, nuestra industria, que garantice la seguridad, baje los impuestos, que proteja los olivos en Andalucía y que impida que sean arrancados olivos, que sea imposible poner placas solares de esas que obsesionan a Pedro Sánchez y luego se producen los apagones que causan tantos problemas".

Abascal ha dicho que para ese cambio "la única alternativa es Vox" y Manuel Gavira; y en este punto ha asegurado "que no sería fácil continuar adelante entre tanto ataque como recibimos en Vox si no fuera por la fuerza extraordinaria que nos dais en cada momento".

El líder nacional de Vox se ha referido al grupo "antifascista" que, a grito de "no pasarán" ha intentado boicotear el acto en Granada lanzando bolas de pintura roja que él tiene conocimiento "de este tipo de gente" desde hace años: "Prácticamente desde antes de tener la mayoría de edad sé cómo funcionan. Primero se acercan hasta ahí, gritan e impiden que hablemos. Y si les dejamos, suben y le pegan un tiro en la cabeza al que está hablando en esta tribuna".

En este contexto, ha dicho que "esos son los que han ganado: Los que odian nuestra historia, nuestra identidad, nuestra libertad, y los que están dispuestos a cualquier cosa con tal de que no hablemos".

Sobre el por qué del proceso de regularización de migrantes, Abascal ha dicho que han sido "las niñas de la curva de Podemos" quienes han dicho que "quieren sustituir fachas". "Y para sustituir a los fachas nos van a traer a gente que pega a mujeres, que viola a mujeres, que nos dice cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, que no respeta ni nuestras leyes ni nuestra manera de vivir", ha criticado.

"No solo los que votan a Vox, los que votan al PP también, hasta los que votan al PSOE están en contra de esta invasión migratoria, de esta regularización masiva que regala papeles y que trae todo tipo de problemas", ha agregado.

El líder de Vox ha insistido en calificar al presidente del Gobierno como "un mentiroso, un traidor y un corrupto que no merece estar en el Palacio de la Moncloa" y ha dicho que mientras durante la epidemia del Covid la gente pasaba miedo en sus casas o los negocios no abrían, "ellos traficando con mascarillas y celebrando fiestas con fulanas en paradores".

Abascal también ha criticado la reciente visita a China de Sánchez: "Dicen que no son autoritarios y se van a China, donde no se celebran elecciones, donde hay una represión, donde se mata a la gente que se opone, donde no hay libertad de expresión, donde nadie vota". "Esa es la referencia de Pedro Sánchez porque él odia al pueblo español igual que los dirigentes del Partido Comunista Chino odian a su propio pueblo", ha añadido.

También ha acusado al presidente del Gobierno de "utilizar la corrupción más asquerosa", "montado en un Peugeot con Ábalos, Koldo y Cerdán, llenando la gasolina con el dinero de las prostitutas de la familia de Pedro Sánchez y de las saunas".

Respecto a las críticas lanzadas contra el Ejecutivo, el líder de Vox ha dicho que Sánchez "no lo ha hecho solo porque ha tenido una oposición a tiempo parcial del PP"; y de los 'populares' ha dicho que "a veces hace como que hace oposición y de repente pacta con el Gobierno: Sánchez los cita en La Moncloa, van a verle". Y ha asegurado que "se reparten" jueces, televisión, comisiones en el Parlamento, "y pactan las peores políticas en Bruselas".

"Este Gobierno es enemigo de los españoles y este Gobierno, por desgracia, no ha sido combatido con fuerza por el PP, del que han obtenido la colaboración. Todo esto que ha podido hacer Pedro Sánchez en gran medida lo ha hecho de la mano de Moreno", ha señalado Abascal.

"TENEMOS CLARAS LAS PRIORIDADES"

Por su parte, el candidato de Vox a las autonómicas andaluzas, Manuel Gavira, ha denunciado el "delito electoral" al inicio del acto y ha dicho que en Vox "tenemos claras nuestras prioridades", es decir, "los de casa, los españoles y los andaluces primero". Y ha destacado que "queremos la Junta al servicio de los andaluces, impuestos bajos, sentido común y que nos devuelvan la prosperidad que nos han robado".

Gavira ha denunciado que PP y PSOE "llevan años priorizando su bienestar antes que el bienestar y la prosperidad de los andaluces". Y ha subrayado que las próximas elecciones "van de si queremos un gobierno que prefiera mantener el estado de bienestar de los políticos o devolver el estado de bienestar a los andaluces".

Sobre inmigración, ha denunciado que las consecuencias "no las sufren ni los políticos del PP ni del PSOE". Sin embargo, el candidato de Vox ha recalcado que son los andaluces "los que las sufrimos en los barrios, que se vuelven cada vez más irreconocibles y en forma de salarios bajos".

También ha señalado que "es hora de exigir a los políticos que en lugar de crear problemas, empiecen a resolverlos de verdad". "En Vox estamos dispuestos a ello", ha sentenciado.

"PP y PSOE han destrozado los servicios públicos durante años y nos han robado la prosperidad", ha dicho, a la vez que ha subrayado que el 17M se trata de "una cuestión de prioridades", es decir, "de prioridad nacional y de sentido común".

Ha advertido de "la realidad que sufrimos los andaluces por culpa de las políticas del PP y del PSOE" como "las listas de espera insoportables, que la mitad de los andaluces no pueden permitirse vacaciones una semana al año o que más de la mitad de los andaluces tiene dificultades para llegar a final de mes".

Gavira ha denunciado que Andalucía tiene 12 de las 15 ciudades más pobres de España y ha criticado que el año pasado "murieron casi 7.000 personas sin haber recibido su prestación".

"PP y PSOE son los culpables de que Andalucía sea la región europea con mayor paro y uno de cada tres jóvenes no encuentre trabajo", ha dicho.

Además de Abascal y Gavira, en el acto han estado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, y los candidatos de la provincia de Granada, Beatriz Sánchez, Ricardo López y Cristina Jiménez, entre otros.



