Más de medio centenar de empresas participan en la Feria del Empleo de la UAL

Feria del Empleo de la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha celebrado este martes una nueva edición de su Feria de Empleo con el objetivo de que estudiantes que finalizan sus grados y personas ya tituladas conecten directamente con las más de 50 empresa e instituciones participantes para impulsar su inserción laboral.

Organizada a través del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales, en colaboración con el grupo Cajamar, la Diputación Provincial de Almería y el Consejo Social de la UAL, la feria permite al estudiantado recibir información de primera mano sobre las competencias más demandadas actualmente.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el objetivo es que este encuentro entre empresas, entidades públicas, estudiantes y demandantes de empleo "facilite la búsqueda de empleo al alumnado que está finalizando sus estudios y a personas recién tituladas de la UAL". Entre los participantes se encuentran empresas de prácticamente todos los ámbitos, además de asociaciones y colegios profesionales, así como instituciones.

Las empresas interesadas en incorporar personal a sus plantillas han contado con un expositor informativo en el campus y han participado en diversas actividades integradas en el programa oficial.

La Feria de Empleo cuenta con un programa de formación práctica integrada en forma de talleres sobre empleabilidad, marca personal, búsqueda de empleo, elaboración de currículum o técnicas de expresión oral. Uno de ellos, además, ha abordado la entrevista de trabajo en inglés, "contribuyendo a la internacionalización de egresados de la UAL".

El rector de la UAL, José J. Céspedes, ha destacado que esta feria es la primera que se celebra de las cinco que componen el programa UALConecta 2026. "Procurar la empleabilidad de calidad de los egresados de la Universidad de Almería es un objetivo prioritario para el que trabajamos todos los días", ha indicado al respecto.

En este sentido, ha explicado que se está "disminuyendo la carga teórica de los estudios y aumentando la formación práctica". Según Céspedes, la realización de prácticas en empresas y el impulso de programas de empleo "es de vital importancia para favorecer la empleabilidad de las personas universitarias".

"Está demostrado que las prácticas, curriculares y extracurriculares, inciden de manera decisiva en el aumento de la empleabilidad", ha añadido el rector, quien ha agradecido a todas las instituciones participantes su apoyo.

La presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, ha afirmado que la Feria del Empleo va en sintonía al trabajo de la entidad para "fortalecer las relaciones de la Universidad con el tejido productivo y social de Almería".

Con ello, ha destacado la formación dual como "una herramienta muy interesante, pues las empresas contribuyen a la formación del alumnado, para que integren en su preparación las necesidades que en cada momento demandan los principales sectores de Almería y cuando salen al mercado laboral, lo hacen ya con una experiencia práctica".

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha valorado el programa de talleres y conferencias con carácter formativo dirigidos a los estudiantes que participan en la feria, ante la que ha felicitado a la organización y a los participantes por su "implicación en una jornada orientada al empleo y la formación".

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Amós García, ha destacado la colaboración y participación un año más del SAE en la Feria de Empleo de la Universidad de Almería, "un escaparate de ofertas laborales de la provincia para nuestros jóvenes y una buena vía para que las empresas conozcan a egresados con preparación que puedan incorporar a sus plantillas".

El Servicio Andaluz de Empleo cuenta con dos expositores: en el primero, personal técnico ofrece información sobre el nuevo catálogo de servicios del SAE tanto para personas que quieren trabajar como para las empresas que demandan servicios de intermediación y sobre las nuevas funcionalidades digitales y autogestión; mientras que en el segundo está presente el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en Industrias Extractivas. También han llevado al campus unas gafas de realidad virtual que ayudan a la empleabilidad.

Por su parte, el director de zona Almería de Cajamar, José María Vargas, ha dado la enhorabuena a la UAL por esta feria que permite "poner en contacto el talento de los estudiantes con las empresas, lo que implica apostar por el futuro, la innovación y la sostenibilidad".